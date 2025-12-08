Nadia Padovani: Sponzorjem ni bilo všeč, da moštvo vodi ženska

Ekipo Gresini Racing je leta 1997 zasnoval nekdanji dirkač Fausto Gresini, ki je v letih 1985 in 1987 dvakrat slavil naslov svetovnega prvaka v razredu do 125 kubičnih centimetrov.
Le nekaj mesecev pred svojo smrtjo je Italijan ženi Nadii Padovani dejal, da naj ne nadaljuje njegovega poslanstva v svetu motociklizma. "Če se mi kdaj kaj zgodi, si zapomni: prodaj vse. Kajti dirkanje je trd svet. S tem, kar boste iztržili, boste lahko mirni," ji je naročil.
Gresini namreč nikoli ni bil pristaš tega, da njegova žena sodeluje pri delu v ekipi. "Do rojstva najine četrte hčerke sem še delala v bolnišnici kot medicinska sestra. S Faustom sva imela zelo različna stališča in vedela sva, da bi bilo bolje, če se z njihovim usklajevanjem ni treba soočati vsak dan na delu," je razložila.
A ko je dvakratni svetovni prvak 23. februarja 2021 po dveh mesecih boja s covidom izgubil življenje, je Padovani dan pred njegovim pogrebom sprejela nepričakovano odločitev. Sklenila je nadaljevati z delom svojega moža.
"Za sezono 2021 ni bilo več veliko drugih možnosti, saj je bilo že vse vnaprej načrtovano. Odločali smo, ali bomo za sezono 2022 podjetje prodali ali ne. Kupci so se našli, a odločila sem se poskusiti."
Svet motociklizma velikokrat ni najbolj prijazen do žensk, kar je na svoji koži občutila tudi sama. Kot pravi, se nemalokrat zgodi, da moški, ko vstopijo v garažo ekipe, govorijo zgolj z njenimi moškimi kolegi, poleg tega pa so se ob njenem prevzemu ekipe nekateri sponzorji odločili prekiniti sodelovanje. "Velik sponzor, podjetje z daljnega Vzhoda, ki naj bi se nam pridružilo leta 2022, si je premislilo, ko je izvedelo, da Fausta ni več. Ni jim bila všeč ideja, da bi ženska vodila ekipo. To je bil hud udarec. Tisto noč nisem mogla spati," se težkih časov spominja prva ženska, ki je prevzela vodenje ekipe v prvenstvu motoGP.
Priznava, da ji brez pomoči družine ne bi uspelo premagati vseh težav. "Ko je Fausto umrl, sta bili hčerki stari 16 in 10 let. Začela sem biti odsotna od doma od jutra do večera. Naučiti sem se morala voditi podjetje, o katerem nisem vedela praktično nič. Zdaj Lorenzo, ki je star 30 let, skrbi za logistiko, drugi sin, Luca, pa je vodja ekipe razreda moto2."
Ekipa Gresini je do svoje prve zmage v elitnem razredu prišla leta 2022, ko je na dirki v Katarju na najvišjo stopničko stopil Enea Bastianini. "To je bilo nekaj neverjetnega, nadnaravnega. Bilo je, kot da bi bil Fausto z nami, kot da bi on dirkal na tistem motorju. Čutila sem njegovo prisotnost. Srce mi je razbijalo, mislila sem, da bom dobila srčni napad. Občutila sem srečo, zadovoljstvo in tudi maščevanje do vseh tistih, ki so si mislili: 'Kam pa se podaja to dekle, saj ničesar ne razume?'"
In tudi v letošnjem letu je ekipa Gresini znova dokazala svojo konkurenčnost. Alex Marquez je postal svetovni podprvak, Fermin Aldeguer novinec leta, skupaj pa sta dirkača pobrala tudi naslov najboljše neodvisne dirkalne ekipe. V čem Nadia Padovani vidi zmagovalni recept?
"V ekipi delajo zelo dobri strokovnjaki. Ljudje, ki iz dirkača in motocikla izvabijo najboljše. Hkrati pa v ekipi ne vršimo pritiska: mislim, da je naš družinski način vodenja stvari zmagovalen. Pomembno je, da ekipo vodi ženska. Ustvarili smo odlično, mirno okolje. Ženska je bolj empatična do ljudi, bolj materinska do dirkačev, ki so navsezadnje iste starosti kot moji otroci. Že na prvi pogled lahko ugotovim, ali je kaj narobe: pozorna sem na ljudi, na njihovo razpoloženje. V razredu motoGP sem kot nekakšna mama," pravi Italijanka.
Prepričana je, da je tudi njen mož ob vsem, kar počne, ponosen nanjo, hkrati pa presenečen nad močjo in zagonom nje in njunih otrok. "Fausto nas vidi, povsod nam sledi. Govori mi, kaj naj storim, in česa ne. Ali pa sem z njim živela tako dolgo, da se mi je vtisnil v glavo in razmišljam kot on," je še pripomnila vodja ekipe Gresini.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.