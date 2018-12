Naj trenutki leta 2018: Dotiki, več kot 100 prehitevanj in slavje prvaka v bitki za katedralo

Letošnja sezona v razredu motoGP je bila vnovič razburljiva, z veliko prehitevanji, padci, dotiki in še bi lahko naštevali. Zagotovo je med vsemi izstopala dirka za VN Nizozemske v Assnu. Na omenjeni dirki so se dirkači prehiteli več kot 100-krat, se večkrat dotaknili drug drugega, kar osem se jih je izmenjalo v vodstvu, na koncu pa je slavil kasnejši svetovni prvak Marc Marquez. Podoživte dirko za VN Nizozemske še enkrat v spodnjem videu in uživajte v mojstrovinah gladiatorjev na dveh kolesih.