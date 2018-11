Najboljši med neprvaki: Dani Pedrosa odhaja med legende

"Ko se bom usedel na motocikel, bom osredotočen zgolj na dirko," je pred zadnjo dirko v karieri dejal Dani Pedrosa . 33-letni Španec se bo namreč po koncu dirke za VN Valencie poslovil od aktivnega dirkanja in se bo pridružil moštvu KTM, kjer bo opravljal vlogo testnega dirkača. Španec je vse od leta 2006, ko je prestopil v elitni razred motoGP, zastopal barve moštva Repsol Honda in v tem času zabeležil 31 zmag in skupno kar 112-krat stopil na oder za zmagovalce. Španec drži tudi številne rekorde, med njimi je tudi ta, da je dirkač za najdaljšim nizom zmag v elitnem razredu. Nizkorasli Katalonec je namreč v 12-ih zaporednih sezonah med elito zabeležil vsaj eno zmago. Zaenkrat se zdi, da mu zgolj v leto šnji in hkrati zadnji, ne bo uspe lo stopiti na najvišjo stopničko, a kot rečeno, še ga čaka poslovilna dirka v Valencii, kjer je med elito zmagal že štirikrat. Vedno je bil pri vrhu, a nikoli na vrhu. Nikoli mu namreč ni uspe lo osvojiti naslova svetovnega prvaka med elito, čeprav je v nižjih dveh tekmovalnih razredih osvojil tri naslove. Najbližje naslovu je bil leta 2012, ko je naslov osvojil Jorge Lorenzo , skupno pa je Dani trikrat osvojil naslov svetovnega podprvaka. V pokoj tako odhaja kot najuspešnejši dirkač vseh časov, ki ni nikoli osvoji naslova v razredu motoGP.

"Seveda bo dirka v Valencii nekaj posebnega, saj bo to moja zadnja dirka in seveda se mi bodo po glavi prepletali občutki, ki jih zadnjih 17 let nisem poznal. Po drugi strani pa bo zelo naporno, saj bo prišlo veliko ljudi, prijateljev, družinskih članov, ki bodo želeli nekaj moje pozornosti," je pred začetkom dirkaškega konca tedna v Valencii spregovoril Dani. "Vseeno bom skušal vse to odmisliti in po najboljših močeh odpeljati še zadnjo dirko v karieri, na dirkališču, ki mi je zelo pri srcu in kjer sem dosegel že nekaj vrhunskih rezultatov. Upam, da v nedeljo dosežem najboljši možen rezultat,"zaključi Pedrosa, katerega bodo tudi sprejeli med legende po četrtkovi novinarski konferenci. Pedrosa tudi brani lansko zmago na dirki za VN Valencie, ko je po epskem boju premagal Johanna Zarcojav zadnjem krogu.