MotoGP

Najhitreje se je ogreval Bezzecchi, kaj bo poreklo vreme?

Goiania, 22. 03. 2026 16.22 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Marco Bezzecchi

V brazilski Goianii je dirkaško dogajanje že v polnem teku. Dirkači razreda motoGP, ki bodo na svoj račun prišli ob 19.00, so že opravili z ogrevanjem. Najhitrejši čas je postavil Marco Bezzecchi, drugi je bil zmagovalec včerajšnjega sprinta Marc Marquez, med prve tri pa se je prebil še njegov mlajši brat Alex. A vrstni red bi se lahko na dirki popolnoma premešal, ključno vlogo bi lahko odigralo tudi vreme. S prenosom dirke na Kanalu A in VOYO začnemo ob 18.15.

Potem ko so mu včeraj stopničke za las ušle, je bil na današnjem ogrevanju pred dirko najhitrejši Marco Bezzecchi. Italijan, ki je slavil že na Tajskem, bo ob 19.00 po našem času napadal svojo drugo zaporedno nedeljsko zmago. 

Včerajšnji uspeh pa bo skušal ponoviti zmagovalec sprinta Marc Marquez. Španec je bil med najboljšimi tudi na ogrevanju, postavil je drugi čas. 

Tretje mesto pa je zasedel njegov mlajši brat Alex Marquez, ki doslej še ni prikazal svojih najboljših predstav. Na Tajskem točk sploh ni osvojil, na včerajšnjem sprintu pa je bil sedmi. 

Zmagovalec kvalifikacij in drugi na sprintu Fabio Di Giannantonio je na ogrevanju utrpel padec, kljub temu pa postavil šesti čas, bil je mesto višje od včeraj tretjega Jorgeja Martina. Daleč od najboljših je bil vodilni v svetovnem prvenstvu Pedro Acosta, tudi on se je znašel na tleh, vknjižil pa je 16. čas.

Razmerja moči bi se lahko na dirki povsem spremenila. K temu bi lahko pripomoglo tudi vreme, ki bi lahko kadarkoli postreglo z dežnimi kapljami in začinilo dogajanje na stezi. 

Dirkaška preizkušnja bo tako zagotovo zanimiva, s prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 18.15. Še pred tem pa bomo ob 17.10 pospremili razplet dirke razreda moto2.

bibaleze
Portal
Zakaj imajo dojenčki tako dišečo glavico?
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
zadovoljna
Portal
Vroča Jennifer Lopez z izzivalnimi fotografijami 'zažgala' splet
Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe
Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe
Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih
Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
Nepričakovan zaplet med operacijo, ki ga zdravniki niso pričakovali
Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje
Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda
Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda
cekin
Portal
Od pobeglega najstnika do milijonarja: zgodba Britanca, ki je obogatel na Tajskem
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
moskisvet
Portal
Kdo so trije prijatelji, ki lahko obiščejo Michaela Schumacherja?
Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
Spala je z osmimi moškimi hkrati: Tu so vse podrobnosti
Spala je z osmimi moškimi hkrati: Tu so vse podrobnosti
Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?
Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?
dominvrt
Portal
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
okusno
Portal
Skuhajte v nedeljo, jejte ves teden: 3 preproste ideje
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
voyo
Portal
Mož iz ozadja
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
