Najhitreje se je ogreval Bezzecchi, kaj bo poreklo vreme?

Potem ko so mu včeraj stopničke za las ušle, je bil na današnjem ogrevanju pred dirko najhitrejši Marco Bezzecchi. Italijan, ki je slavil že na Tajskem, bo ob 19.00 po našem času napadal svojo drugo zaporedno nedeljsko zmago.

Včerajšnji uspeh pa bo skušal ponoviti zmagovalec sprinta Marc Marquez. Španec je bil med najboljšimi tudi na ogrevanju, postavil je drugi čas.

Tretje mesto pa je zasedel njegov mlajši brat Alex Marquez, ki doslej še ni prikazal svojih najboljših predstav. Na Tajskem točk sploh ni osvojil, na včerajšnjem sprintu pa je bil sedmi.

Zmagovalec kvalifikacij in drugi na sprintu Fabio Di Giannantonio je na ogrevanju utrpel padec, kljub temu pa postavil šesti čas, bil je mesto višje od včeraj tretjega Jorgeja Martina. Daleč od najboljših je bil vodilni v svetovnem prvenstvu Pedro Acosta, tudi on se je znašel na tleh, vknjižil pa je 16. čas.