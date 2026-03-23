Najhitrejša trojica brani organizatorje: 'Opravili so izjemno delo'

Poročali smo že o razmerah na dirkališču v Goianii. Po obilnem deževju v tednu pred veliko nagrado in poplavljeni stezi so imeli organizatorji težave že pred sobotno sprint dirko, ki je bila pod vprašajem zaradi vdrtine v asfaltu. Na koncu so težavo odpravili in dirkači so se podali na stezo, najhitrejši pa je bil Marc Marquez. Nedeljska dirka je bila zaradi "degradacije podlage na stezi" skrajšana za osem krogov. Tudi, ko so motocikli zahrumeli in se je dirka začela, pa težav z asfaltom ni bilo konec, ravno nasprotno. Po dirki so številni dirkači poročali, da jih je med dirkanjem zadelo več koščkov asfalta, ki so se odkrušili s podlage. Alexa Rinsa je kos asfalta zadel v prst, Enea Bastianini je potarnal, da ga je košček zadel v rame, Joan Mir je utrpel udarec v koleno, pripombe pa je imel tudi aktualni prvak Marc Marquez.

"Lahko bi se zavihtel na stopničke, ampak na žalost sem naredil napako v ovinku, kjer se je asfalt krušil. Pogoji za dirko so bili sprejemljivi. Je pa res, da je bilo izjemno spolzko na delih, kjer si se dotaknil barve na črtah," je po dirki dejal Španec.

Bezzecchi, Martin in Di Giannantonio branijo organizatorje

Marco Bezzecchi je sobotno sprint dirko končal na četrtem mestu, v nedeljo pa je zmagal in se zavihtel na vrh prvenstvene lestvice z 11 točkami prednosti pred Jorgejem Martinom. Italijan je bil po dirki navdušen nad delom organizatorjev. "Iskreno povedano sem super zadovoljen z delom, ki so ga organizatorji opravili na stezi, ker jim je to uspelo v zelo kratkem času. Trud, ki so ga včeraj vložili v to, da smo lahko dirkali, čeprav so odkrili napako na ciljni ravnini, je izjemen. Zato mislim, da so organizatorji opravili odlično delo," je trenutno vodilni v skupnem seštevku dejal v nedeljo.

"Res je, da smo imeli nekaj majhnih težav na stezi. A na koncu koncev je to popolnoma nova podlaga, popolnoma nov zunanji del steze, popolnoma nove garaže so in mislim, da moramo biti srečni. Seveda je dodatne težave povzročalo tudi vreme," je dodal Bezzecchi.

Jorge Martin je po četrtem mestu na prvi dirki sezone in tretjem mestu na sobotni sprint dirki, na nedeljski dirki zasedel drugo mesto. "Strinjam se z Marcom. V sredo smo se bali, da bodo odpovedali veliko nagrado, na koncu pa smo zaradi vseh ljudi, ki so trdo delali, vendarle lahko dirkali. Najprej mi ni bilo jasno, zakaj so skrajšali dirko, ko sem dirkal za Marcom in Fabiom (Di Giannantoniom), mi je bilo jasno, saj so koščki asfalta leteli v moj motocikel. Mislim, da je bilo zelo pomembno, da dirkamo tukaj v Braziliji in konec tedna je bil izjemen. Naslednje leto bodo pogoji zagotovo boljši in vse bo bolj jasno," je po VN Brazilije dejal predlanski prvak Martin.

Jorge Marin, Marco Bezzecchi in Fabio Di Giannantonio FOTO: MotoGP