Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Najhitrejša trojica brani organizatorje: 'Opravili so izjemno delo'

Goiania, 23. 03. 2026 09.31 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.D.
Jorge Marin, Marco Bezzecchi in Fabio Di Giannantonio

Prva VN Brazilije po več kot 20 letih je za nami. Na nedeljski dirki so bili najhitrejši Marco Bezzecchi, ki je slavil na četrti zaporedni dirki, njegov moštveni kolega v Aprilii Jorge Martin in dirkač moštva VR46 Fabio Di Giannantonio, ki je bil tretji. Čeprav je bila dirka skrajšana in razmere na stezi slabe, pa najhitrejša trojica brani organizatorje.

Poročali smo že o razmerah na dirkališču v Goianii. Po obilnem deževju v tednu pred veliko nagrado in poplavljeni stezi so imeli organizatorji težave že pred sobotno sprint dirko, ki je bila pod vprašajem zaradi vdrtine v asfaltu. Na koncu so težavo odpravili in dirkači so se podali na stezo, najhitrejši pa je bil Marc Marquez.

Nedeljska dirka je bila zaradi "degradacije podlage na stezi" skrajšana za osem krogov. Tudi, ko so motocikli zahrumeli in se je dirka začela, pa težav z asfaltom ni bilo konec, ravno nasprotno. Po dirki so številni dirkači poročali, da jih je med dirkanjem zadelo več koščkov asfalta, ki so se odkrušili s podlage. Alexa Rinsa je kos asfalta zadel v prst, Enea Bastianini je potarnal, da ga je košček zadel v rame, Joan Mir je utrpel udarec v koleno, pripombe pa je imel tudi aktualni prvak Marc Marquez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Lahko bi se zavihtel na stopničke, ampak na žalost sem naredil napako v ovinku, kjer se je asfalt krušil. Pogoji za dirko so bili sprejemljivi. Je pa res, da je bilo izjemno spolzko na delih, kjer si se dotaknil barve na črtah," je po dirki dejal Španec.

Bezzecchi, Martin in Di Giannantonio branijo organizatorje

Marco Bezzecchi je sobotno sprint dirko končal na četrtem mestu, v nedeljo pa je zmagal in se zavihtel na vrh prvenstvene lestvice z 11 točkami prednosti pred Jorgejem Martinom. Italijan je bil po dirki navdušen nad delom organizatorjev. "Iskreno povedano sem super zadovoljen z delom, ki so ga organizatorji opravili na stezi, ker jim je to uspelo v zelo kratkem času. Trud, ki so ga včeraj vložili v to, da smo lahko dirkali, čeprav so odkrili napako na ciljni ravnini, je izjemen. Zato mislim, da so organizatorji opravili odlično delo," je trenutno vodilni v skupnem seštevku dejal v nedeljo.

"Res je, da smo imeli nekaj majhnih težav na stezi. A na koncu koncev je to popolnoma nova podlaga, popolnoma nov zunanji del steze, popolnoma nove garaže so in mislim, da moramo biti srečni. Seveda je dodatne težave povzročalo tudi vreme," je dodal Bezzecchi.

Jorge Martin je po četrtem mestu na prvi dirki sezone in tretjem mestu na sobotni sprint dirki, na nedeljski dirki zasedel drugo mesto. "Strinjam se z Marcom. V sredo smo se bali, da bodo odpovedali veliko nagrado, na koncu pa smo zaradi vseh ljudi, ki so trdo delali, vendarle lahko dirkali. Najprej mi ni bilo jasno, zakaj so skrajšali dirko, ko sem dirkal za Marcom in Fabiom (Di Giannantoniom), mi je bilo jasno, saj so koščki asfalta leteli v moj motocikel. Mislim, da je bilo zelo pomembno, da dirkamo tukaj v Braziliji in konec tedna je bil izjemen. Naslednje leto bodo pogoji zagotovo boljši in vse bo bolj jasno," je po VN Brazilije dejal predlanski prvak Martin.

FOTO: MotoGP

Z njima se je strinjal tudi Di Giannantonio. "Na koncu koncev so opravili izjemno delo. Nobeni državi se ni lahko vrniti na to raven dirkanja z vsemi zahtevami vseh vpletenih v motoGP-ju in motošportu. Steza je načeloma izjemna, navijači so neverjetni, organizatorji so se trudili po najboljših močeh. Mislim, da so poskrbeli za konec tedna, za dogodek in dali so vse od sebe, da so nam omogočili najboljše pogoje. Seveda se lahko na določenih mestih izboljšajo, a na splošno je bil to najboljši možen pristop države, da nam omogoči, da se počutimo udobno," je organizatorje branil Di Giannantonio.

vn brazilije goiania marco bezzecchi fabio fi giannantonio jorge martin motogp

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599