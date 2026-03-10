Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

'Najprej bi se rad dobro počutil na motociklu, potem podpisal pogodbo'

Buriram, 10. 03. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Ž.Ž.
Marc Marquez je bil edini Ducatijev dirkač, ki je na Tajskem stopil na stopničke.

Zdi se le še vprašanje časa, kdaj bo španski dirkač Marc Marquez z Ducatijem podpisal pogodbo o podaljšanju sodelovanja. Aktualni svetovni prvak pravi, da je z italijanskim proizvajalcem že dosegel večinski dogovor, vseeno pa bi želel, preden podpiše pogodbo, po poškodbi rame znova najti prave občutke na motociklu.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: MotoGP

V prvenstvu motoGP se prihodnjo sezono obetajo številne spremembe v dirkaški zasedbi posameznih ekip. Fabio Quartararo naj bi se preselil k Hondi, Pedro Acosta k Ducatiju, Jorge Martin naj bi Aprilio zamenjal za Yamaho, Francesco Bagnaia pa naj bi bil vse bližje prestopu k Aprilii.

Eden izmed dirkačev, za katerega je motociklistična javnost prepričana, da ekipe ne bo menjal, je Marc Marquez. Po dominantni lanski sezoni, ko je še sedmič v razredu motoGP osvojil naslov prvaka, si ga Ducati namreč želi zadržati v svojem tovarniškem moštvu.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: MotoGP

Zdi se, da je nova pogodba med Ducatijem in Špancem le še vprašanje časa. Še največje razhajanje med stranema se je pojavilo pri dogovarjanju o dolžini sodelovanja, saj bi si Italijani želeli skleniti dveletno pogodbo, medtem ko bi sedemkratni prvak motoGP raje podpisal za eno leto z možnostjo podaljšanja.

Preberi še 'Letos Marc Marquez ne bo več tako dominanten'

V pogajanjih med dirkačem in tovarno iz Bologne pa je prav Marquez tisti, ki z odločitvijo o nadaljnjem sodelovanju odlaša. Še vedno okreva po poškodbi rame, ki jo je utrpel na lanski dirki za veliko nagrado Indonezije, pogodbo pa bi rad podaljšal šele, ko bo popolnoma okreval.

"Glede pogodbe se z Ducatijem strinjava v večini točk. A tako kot sem rekel na Tajskem, sem Ducati prosil, naj malo počaka. Bil sem namreč poškodovan, ko smo se začeli pogovarjati o prihodnosti," je pojasnil aktualni prvak, ki se mu s podpisom pogodbe ne mudi. "Najprej bi se rad dobro počutil na motociklu, nato pa seveda podpisal pogodbo."

Marc Marquez je bil edini Ducatijev dirkač, ki je na Tajskem stopil na stopničke.
Marc Marquez je bil edini Ducatijev dirkač, ki je na Tajskem stopil na stopničke.
FOTO: MotoGP

33-letnik je bil tudi na prvem prizorišču letošnje sezone najkonkurenčnejši predstavnik Ducatija. V tajskem Buriramu je na sprintu zasedel drugo mesto, v nedeljo pa se je boril za uvrstitev na zmagovalni oder, dokler ni zapeljal čez robnik in ob tem uničil pnevmatiko.

Preberi še Marquez po odstopu: Robnik sem tam prečkal že stokrat, imel sem obilo smole

Čeprav mu večjega števila točk ni uspelo nabrati, verjame, da je predstava na uvodnem dirkaškem vikendu dobra napoved za nadaljevanje sezone. "Veselim se naslednjih dirk, ker smo na Tajskem malo trpeli, a smo bili zraven in se borili za stopničke, kar je dobra novica," je razmišljal Marquez.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: Profimedia

Naslednja dirka ga čaka čez slaba dva tedna, ko se bodo dirkači v Goiânii pomerili za veliko nagrado Brazilije. "Zdaj imam pred seboj dva tedna, rad bi naredil še en korak v fizični pripravljenosti, bomo videli, ali mi bo uspelo. Se pa začenjam dobro počutiti, upam, da se bom lahko na prihajajočih dirkah boril za najvišja mesta."

Marquez v skupnem seštevku zaseda osmo mesto, za vodilnim Pedrom Acosto zaostaja za 23 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
motogp marc marquez ducati

Kako bo vojna vplivala na motoGP in formulo 1?

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
10. 03. 2026 08.27
Žal vsa mnenja ne štejejo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Dan mučenikov: darila, ki jih moški res želijo
Zdrav in hiter zajtrk za otroke, ki ga priporočajo pediatri
Zdrav in hiter zajtrk za otroke, ki ga priporočajo pediatri
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Otroci z urnikom direktorja: opozorilni znaki menedžerske bolezni
Otroci z urnikom direktorja: opozorilni znaki menedžerske bolezni
zadovoljna
Portal
Ganljiv zapis 30-letne hčerke pokojne igralke
Dnevni horoskop: Levi si želijo druženja, tehtnice krepijo odnose
Dnevni horoskop: Levi si želijo druženja, tehtnice krepijo odnose
Izhod iz cone udobja: Kako premagati stres in najti veselje
Izhod iz cone udobja: Kako premagati stres in najti veselje
3 napake, ki jih delamo pri pranju kavbojk
3 napake, ki jih delamo pri pranju kavbojk
vizita
Portal
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Zakaj jutranja hidracija določa tempo vaše prebave čez dan
Zakaj jutranja hidracija določa tempo vaše prebave čez dan
Tiha bolezen brez simptomov
Tiha bolezen brez simptomov
Križnica, ki je ena najbolj hranilnih izbir za vaše zdravje
Križnica, ki je ena najbolj hranilnih izbir za vaše zdravje
cekin
Portal
Kam selijo bogastvo iz Dubaja in Abu Dabija?
Premik urinih kazalcev na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik urinih kazalcev na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
moskisvet
Portal
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
5 mitov o visokem holesterolu: Nikar jim ne nasedajte
5 mitov o visokem holesterolu: Nikar jim ne nasedajte
Kako ohraniti pridobljeno mišično maso?
Kako ohraniti pridobljeno mišično maso?
Šokiral z nenavadnim estetskim posegom: "Zdaj je zelo gladek"
Šokiral z nenavadnim estetskim posegom: "Zdaj je zelo gladek"
dominvrt
Portal
Čiščenje s kruhom: dober trik ali pretiravanje?
Trik za daljšo obstojnost česna
Trik za daljšo obstojnost česna
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
okusno
Portal
Starodavna sestavina z izjemnimi koristmi za zdravje
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
15-minutno kosilo iz ene ponve
15-minutno kosilo iz ene ponve
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551