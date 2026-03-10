'Najprej bi se rad dobro počutil na motociklu, potem podpisal pogodbo'

Marc Marquez FOTO: MotoGP

V prvenstvu motoGP se prihodnjo sezono obetajo številne spremembe v dirkaški zasedbi posameznih ekip. Fabio Quartararo naj bi se preselil k Hondi, Pedro Acosta k Ducatiju, Jorge Martin naj bi Aprilio zamenjal za Yamaho, Francesco Bagnaia pa naj bi bil vse bližje prestopu k Aprilii. Eden izmed dirkačev, za katerega je motociklistična javnost prepričana, da ekipe ne bo menjal, je Marc Marquez. Po dominantni lanski sezoni, ko je še sedmič v razredu motoGP osvojil naslov prvaka, si ga Ducati namreč želi zadržati v svojem tovarniškem moštvu.

Zdi se, da je nova pogodba med Ducatijem in Špancem le še vprašanje časa. Še največje razhajanje med stranema se je pojavilo pri dogovarjanju o dolžini sodelovanja, saj bi si Italijani želeli skleniti dveletno pogodbo, medtem ko bi sedemkratni prvak motoGP raje podpisal za eno leto z možnostjo podaljšanja.

V pogajanjih med dirkačem in tovarno iz Bologne pa je prav Marquez tisti, ki z odločitvijo o nadaljnjem sodelovanju odlaša. Še vedno okreva po poškodbi rame, ki jo je utrpel na lanski dirki za veliko nagrado Indonezije, pogodbo pa bi rad podaljšal šele, ko bo popolnoma okreval. "Glede pogodbe se z Ducatijem strinjava v večini točk. A tako kot sem rekel na Tajskem, sem Ducati prosil, naj malo počaka. Bil sem namreč poškodovan, ko smo se začeli pogovarjati o prihodnosti," je pojasnil aktualni prvak, ki se mu s podpisom pogodbe ne mudi. "Najprej bi se rad dobro počutil na motociklu, nato pa seveda podpisal pogodbo."

Marc Marquez je bil edini Ducatijev dirkač, ki je na Tajskem stopil na stopničke. FOTO: MotoGP

33-letnik je bil tudi na prvem prizorišču letošnje sezone najkonkurenčnejši predstavnik Ducatija. V tajskem Buriramu je na sprintu zasedel drugo mesto, v nedeljo pa se je boril za uvrstitev na zmagovalni oder, dokler ni zapeljal čez robnik in ob tem uničil pnevmatiko.

Čeprav mu večjega števila točk ni uspelo nabrati, verjame, da je predstava na uvodnem dirkaškem vikendu dobra napoved za nadaljevanje sezone. "Veselim se naslednjih dirk, ker smo na Tajskem malo trpeli, a smo bili zraven in se borili za stopničke, kar je dobra novica," je razmišljal Marquez.

Naslednja dirka ga čaka čez slaba dva tedna, ko se bodo dirkači v Goiânii pomerili za veliko nagrado Brazilije. "Zdaj imam pred seboj dva tedna, rad bi naredil še en korak v fizični pripravljenosti, bomo videli, ali mi bo uspelo. Se pa začenjam dobro počutiti, upam, da se bom lahko na prihajajočih dirkah boril za najvišja mesta." Marquez v skupnem seštevku zaseda osmo mesto, za vodilnim Pedrom Acosto zaostaja za 23 točk.