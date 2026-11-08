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MotoGP

Najhitreje se je ogreval DiGiannantonio, Marquez 5., Martin pa 10.

Losail, 08. 11. 2026 12.15 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Marc Marquez

Pred najboljšimi motociklisti je le še zaključno dejanje dirkaškega konca tedna v Losailu. Po zmagi Marca Marqueza in tretjem mestu čudežnega Jorgeja Martina na sobotni sprint dirki danes najverjetneje še ne bomo dobili novega starega svetovnega prvaka v elitnem razredu MotoGP. To bi se zgodilo le v primeru nove zmage izjemnega Katalonca in hkrati odstopu Martina. Dirkači elitnega razreda so opravili z ogrevanjem, najhitrejši je bil Fabio DiGiannantonio.

MotoGP - VN Katarja
MotoGP - VN Katarja
FOTO: VOYO

Fabiu DiGiannantoniu (1:52.281) se je na ogrevanju najbolj približal Marco Bezzecchi (+0.505), tretje mesto pa je zasedel še en Italijan - Enea Bastianini (+0.523). Največja konkurenta za naslov svetovnega prvaka sta osvojila peto oziroma 10. mesto.

Marc Marquez je za DiGiannantoniom zaostal za dobrih šest desetink sekunde (+0.614), medtem ko je Jorge Martin na 10. mestu zaostal za slabo sekundo (+0.935).

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Ob 14.00 se prične zares v najšibkejšem razredu moto3, kjer je že nekaj časa znan novi svetovni prvak. To je nadarjeni španski dirkač Maximo Quiles, ki je bil v letošnji sezoni zelo prepričljiv.

V dosedanjem delu sezone je zbral kar 16 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega je slavil na 11 dirkah. Pred drugouvrščenim rojakom Davidom Almansom ima velikih 148 točk prednosti (376 : 228). V krčevitem boju za drugo oziroma tretje mesto v skupnem seštevku sta tudi Brian Uriarte in Alvaro Carpe, ki imata trenutno na svojem računu 205 točk.  

Ob 15.10 se nam pridružite tudi na POP TV, kjer bomo za vas v živo pospremili dirki v srednjem razredu moto2 in za piko na i še v elitnem MotoGP (17.00).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
VN Katarja
VN Katarja
FOTO: 24ur.com
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motogp vn katarja glavna dirka marc marquez jorge martin

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