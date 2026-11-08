Najhitreje se je ogreval DiGiannantonio, Marquez 5., Martin pa 10.

Marc Marquez je za DiGiannantoniom zaostal za dobrih šest desetink sekunde (+0.614), medtem ko je Jorge Martin na 10. mestu zaostal za slabo sekundo (+0.935).

Fabiu DiGiannantoniu (1:52.281) se je na ogrevanju najbolj približal Marco Bezzecchi (+0.505), tretje mesto pa je zasedel še en Italijan - Enea Bastianini (+0.523). Največja konkurenta za naslov svetovnega prvaka sta osvojila peto oziroma 10. mesto.

Ob 14.00 se prične zares v najšibkejšem razredu moto3, kjer je že nekaj časa znan novi svetovni prvak. To je nadarjeni španski dirkač Maximo Quiles, ki je bil v letošnji sezoni zelo prepričljiv.

V dosedanjem delu sezone je zbral kar 16 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega je slavil na 11 dirkah. Pred drugouvrščenim rojakom Davidom Almansom ima velikih 148 točk prednosti (376 : 228). V krčevitem boju za drugo oziroma tretje mesto v skupnem seštevku sta tudi Brian Uriarte in Alvaro Carpe, ki imata trenutno na svojem računu 205 točk.

Ob 15.10 se nam pridružite tudi na POP TV, kjer bomo za vas v živo pospremili dirki v srednjem razredu moto2 in za piko na i še v elitnem MotoGP (17.00).