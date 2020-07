Nakagami izkoristil podporo HRC-ja: Morda se bom kmalu boril za stopničke

Eno najlepših presenečenj nedeljske dirke razreda motoGP je bil zagotovo japonski dirkač LCR Honde Takaaki Nakagami. Ne le, da je osvojil četrto mesto na dirki za VN Andaluzije, nizal je zelo dobre čase tudi na treningih. Kot je razkril Japonec, se glavni razlog skriva v temu, da je dobil boljši vpogled v podatke Marca Marqueza in svoj način vožnje poskusil prilagoditi Katalončevemu. "Če bo šlo tako naprej, se bom kmalu boril za stopničke," je prepričan.

Avgust bo za dirkače razreda motoGP vroč, kot še nikoli prej. Ne le dobesedno, vroče bo tudi kar se tiče dogajanja na stezi, saj bodo dirkači razreda motoGP od 9. do 23. avgusta odpeljali kar tri dirke (VN Češke, VN Avstrije in VN Štajerske).

V karavani motoGP inženirji pogostokrat pravijo, da ni pametno kopirati sloga dirkanja drugega dirkača, a Takaaki Nakagami se pred VN Andaluzije ni preveč oziral na to. S pridobljenimi podatki dirkanja aktualnega prvaka Marca Marqueza in nasveti HRC-jevega tehničnega direktorja Takea Yokoyame je svoj slog dirkanja na hondi namenoma prilagodil Marquezovemu slogu. In to se mu je močno obrestovalo. Ne le, da je dobil drugi in četrti prosti trening, na koncu je na izjemno težko dirki s svojo hondo (2019) pristal na izvrstnem četrtem mestu. Za primerjavo: prvo dirko je zaključil šele na desetem mestu. "Pretekli konec tedna nisem najbolje razumel, kako obvladati ta Hondin motocikel 2019, za katerega vsi pravijo, da je težji in fizično naporen za obvladovanje v hitrih krogih. Res je zahteven motocikel, toda ima velik potencial," je težave z VN Španije opisal Nakagami.

icon-expand Takaaki Nakagami zaseda 4. mesto v skupnem seštevku sezone razreda motoGP.

Japonec je imel precej sreče pri tem, da se je na prvi dirki sezone poškodovalMarc Marquez, gonilna sila Hondine ekipe, ki prejme daleč najboljšo podporo tehničnega osebja. Ker je Marcov nastop na drugi dirki visel v zraku oz. na začetku sploh ni bil predviden, se je Honda v želji po čim boljšem rezultatu posvetila drugim dirkačem. Cal Crutchlow je v Jerezu nastopal poškodovan, zato je večino pozornosti inženirjev tokrat pobral Nakagami. In izplačalo se je. "Po prvi dirki smo jaz in moja ekipa temeljito preverili moje in Marcove podatke in primerjali moj slog dirkanja z Marcovim. Marc namreč zelo dobro ve, kako se prilagoditi na ta občutek 'težkega motocikla'. Iz podatkov sem razbral, kako se Marc spopada z motociklom," je enega od ključev do izjemnega napredka v zgolj nekaj dnevih opisal japonski dirkač.

"Ena od odločilnih stvari je le malce drugačna nastavitev motocikla, toda zaradi tega sem popolnoma spremenil svoj slog dirkanja. Poskušal sem dirkati na Marquezov način. Ne morem ga povsem kopirati, toda skušal sem voziti, kot vozi on, kot on obvladuje motor," kopiranja konstruktorskega kolege ni skrival Japonec."S tem sem poskusil v petek in takoj sem se na motorju počutil bolj udobno in bolj preprosto ga je bilo voziti, časi krogov pa so bili precej bolj konstantni. To je ta razlika," je nadaljeval Nakagami.

icon-expand Takaaki Nakagami FOTO: MotoGP

Številka 30 razreda motoGP je še dodal, da je imel zaradi odsotnosti Marca precej večjo podporo tehničnega osebja. "Ker Marc ni mogel dirkati, je Takeo minuli vikend bil precejkrat v moji garaži in temeljito preveril moje podatke in jih primerjal z Marcovomi, ob tem pa mi svetoval, kako zavirati z motorjem, kako to počne Marc, naj še jaz poskusim. Imel sem precej toplo podporo s strani HRC-ja in to je zagotovo dobro za prihodnost," je izboljšanje odnosov z vodstvom ekipe še opisal Nakagami. "Kot ste lahko videli, je vse skupaj zelo pomagalo. Videli ste lahko, da se rezultati izboljšujejo. Pogoji so bili zelo zahtevni, saj je bilo manj oprijema kot pretekli teden, toda naši krogi so bili hitrejši,"je dodatne razloge za optimizem našel dirkač poltovarniške ekipe LCR Honda Idemitsu.

Nakagami si v naslednjih dirkah želi storiti še korak naprej in se morda uvrstiti na svoje prve stopničke v karavani motoGP. "Upam, da se bom lahko še kaj naučil. Vedno gledam Marcove podatke in jih skušam dobro razumeti. Naslednja dirka bo na povsem drugačni stezi (Brno, op. p.). Tudi Marc se bo vrnil in ostal bom osredotočen na Marcove podatke. To je moj cilj in če bom pri tem uspešen, se bom za kmalu boril za stopničke," je prepričan Japonec.