Nakagami po smoli v Spielbergu: Tudi v Misanu se bomo borili za vrh

"Seveda smo malce razočarani, ker sem zaključil šele na sedmem mestu. Škoda, da je prišlo do rdeče zastave, toda takšno je pač dirkanje. Kot ste videli smo na dirki, dokler ni bila prekinjena, imeli vse pod kontrolo, bili na stopničkah in zdelo se mi je, da bi dirko lahko celo dobili," je poudaril Takaaki Nakagami, poleg Suzukijevega Joana Mira, ki je ob prekinitvi vodil, nato pa končal na četrtem mestu, največji osmoljenec dirke v Spielbergu (presenetljivo je slavil Miguel Oliveira pred Jackom Millerjem in Polom Espargarojem)."Na žalost je bila dirka prekinjena in znova smo morali startati ter odvoziti 12 krogov. Kakor koli že, trudil sem se po svojih najboljših močeh na obeh dirkah, bil je to fantastičen konec tedna in že se veselimo naslednje dirke," je še pojasnil japonski dirkač, ki mu Hondini inženirji po poškodbiMarca Marqueza posvečajo precej več pozornosti, kar se je nemudoma začelo poznati na boljših rezultatih 28-letnika iz Čibe.

Tudi zaradi dviga forme je Japonec pred dirkama v Misanu (13. in 20. september, prenos na Kanalu A in VOYO) zelo optimističen. "V Misanu se lahko znova borimo v ospredju," je sporočil Hondin dirkač ob odhodu iz Spielberga. Nakagami je bil na sicer edini dirkač, ki je dirko za VN Štajerske zaključil med najboljšo 15-erico, ki še prinaša točke za skupno razvrstitev svetovnega pokala razreda motoGP.