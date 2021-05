Namesto VN Finske se bodo dirkači ustavili v Spielbergu

Velika nagrada Finske, ki šteje za svetovno prvenstvo motociklistov v motoGP in je bila načrtovana za 11. julij, je bila odpovedana zaradi razlogov pandemije covida-19, je sporočila Mednarodna motociklistična zveza (FIM) s sedežem v Parizu. Namesto julija na Finskem se bo karavana 8. avgusta ustavila v Spielbergu na avstrijskem Štajerskem. Kot poročajo francoski mediji, so odločitev za odpoved VN Finske sprejeli zaradi posledic pandemije covida-19 in zdravstvenih ukrepov, sprejetih na Finskem.

