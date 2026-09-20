Napetost narašča: Martin in Marquez pripravljena na dirko v Spielbergu

MotoGP - VN Avstrije FOTO: VOYO

Jorge Martin je sobotni del dirkaškega vikenda v avstrijskem Spielbergu zaključil na najboljši možni način. Španec je dobil sprint za VN Avstrije in se s tem znova prebil na vrh skupnega seštevka svetovnega prvenstva. Pred nedeljsko glavno dirko ima pred Marcom Marquezom tri točke prednosti. Za Martinom je bila precej razgibana sprinterska dirka. Čeprav je dirko začel s prvega startnega mesta, se je po dogajanju v uvodnem krogu znašel šele na sedmem mestu. V ospredje je medtem prišel Pedro Acosta.

Acosta je dolgo narekoval ritem dirke in kazalo je, da bo KTM na domačem dirkališču slavil pomembno zmago. Nato pa je tri kroge pred koncem sledil velik preobrat. Martin je z odlično vožnjo najprej napredoval na tretje mesto, nato pa z drznim manevrom še prehitel aktualnega svetovnega prvaka Marqueza.

Kmalu zatem je sledila napaka Acoste, ki je izgubil nadzor nad motociklom in odstopil. Martin je tako prevzel vodstvo, ki ga do cilja ni več izpustil, ter slavil zmago. Drugo mesto je osvojil Marquez, tretji pa je bil Martinov moštveni kolega Marco Bezzecchi. Sobotni rezultat je pomembno spremenil tudi razmerje na vrhu prvenstva. Martin je zdaj pri 286 točkah, Marquez pri 283, Bezzecchi pa pri 248. Na četrtem mestu je Fabio Di Giannantonio z 223 točkami.

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Dogajanje v Avstriji bo še posebej zanimivo zaradi napetega boja med Martinom in Marquezom. Dirkaški dan se bo začel že ob 9.40, ko bodo na VOYO na sporedu ogrevanja dirkačev razreda MotoGP, ob 11.00 pa bo sledila dirka razreda Moto3. Od 12.10 naprej boste lahko v živo na Kanalu A in VOYO spremljali še dirko razreda Moto2, od 13.15 pa še dirko najelitnejšega razreda MotoGP.