Naporni treningi pred prvimi testiranji motoGP

Dirkači razreda motoGP zimski premor v večini izkoriščajo za čim boljšo telesno pripravo. Nekateri so dneve pred in po novem letu izkoristili za krajši oddih, večina pa se jih trenutno poti v telovadnici, kjer nabirajo prepotrebno telesno moč. Prvi letošnji test razreda motoGP bo od 6. do 8. februarja v Sepangu.

Dirkače razreda motoGP tudi letos čaka 19 dirk FOTO: motoGP Dirkači razreda motoGP morajo biti izjemno telesno pripravljeni, če želijo prenesti vse napore, ki jih prinaša sezona svetovnega motociklističnega prvenstva. Letos bo znova na sporedu 19 dirk, k tem pa lahko dodamo še pet uradnih testov, ki še dodatno utrujajo njihova telesa. Ključno je zato delo oziroma trud, ki ga v pripravo vložijo pred začetkom sezone. Marquez okreva po operaciji Večina si je vzela le nekaj dni odmora po koncu sezone 2018, se odpravila na krajše počitnice, drugi so se odločili za prepotrebno operacijo. Marc Marquez je po boleči sezoni, polni izpahov rame, le legel na operacijsko mizo. Operacija je uspela, sedemkratni svetovni prvak pa ima zdaj polne roke dela, da okrepi mišice v rami, da bo pripravljen že na prvi letošnji preizkus, test v Sepangu med 6. in 8. februarjem. Jorge Lorenzo trenira v Švici Dolge ure v telovadnici po stari dobri navadi preživi tudi špančev rojak in novi moštveni kolega pri Hondi, Jorge Lorenzo. Petkratni svetovni prvak trenira v Luganu, večkrat dnevno se odpravi v telovadnico, svoje sledilce na Instagramu pa je z objavo opozoril, da je ključna za dobro pripravo tudi prehrana. Rossi v Italiji iskal pravo ravnotežje Malce bolj sproščeno se je v novo leto podal Valentino Rossi, ki je s svojimi zvestimi prijatelji in dekletom, deskal na snegu v Madonni Di Campiglio. Snežnih vragolij je za dirkaškega doktorja konec, zagotovo pa se bo v zadnjih dneh pred testiranji v Maleziji pripravljal tudi na svojem ranču, kjer bo poskušal najti prave občutke na motorju. Dovizioso spremenil potek priprav na sezono 2019 V minuli sezoni v skupnem seštevku drugouvrščeni dirkač Andrea Dovizioso se je odločil za nekoliko drugačen pristop. Odpravil se je v Livigno, kjer je opravil višinske priprave. Treninge v telovadnici in fitnesu je združil še s hitrostjo, saj je motor zamenjal za snežne sanke. Leteči MVK s salto v novo leto Priprave in telesna pripravljenostMavericka Vinalesa nikoli niso bile pod vprašajem, čeprav na družbenih omrežjihv zadnjem času najdemo več njegovih slik s prednovoletnih počitnic. Španec je vstop v novo leto preživel v Indoneziji, toda tudi na sanjskih plažah si je vzel čas za treniranje in pripravo na sezono. Crutchlow čas za družino Prosti čas, ki ga imajo dirkači med sezonama, Cal Crutchlow vedno preživi z družino. Britanec je nekaj časa počitnikoval v Združenih državah Amerike, kjer pa ni zahajal v telovadnice, ampak se je podal na cesto. Zagrizeni kolesar je v Kaliforniji prekolesaril na tisoče kilometrov in kot je v preteklosti že večkrat poudaril, je vožnja s kolesom njegova primarna kondicijska priprava na tekmovalno leto. Tudi novinci motoGP trenirajo in uživajo Na zahtevno novo sezono se vneto pripravljajo tudi novinci v razredu motoGP. Francesco Bagnaia, Pramac Ducati, si je med treningi v Dominikanski republiki vzel dan odmora in se skupaj z zdaj že nekdanjim moštvenim kolegom v moto2Luco Marinijemodpravil na SUP-anje in vožnjo s štirikolesniki. Tradicionalna pripravljalna baza v Andori Brata Espargaro pa se v obdobju priprav tradicionalno zadržujeta v Andori, ki po njunem mnenju ponuja vrhunske pogoje za treniranje. Tako Pol kot Aleix Espargaro sta velika ljubitelja zimskih športov, predvsem turnega smučanja. Če k temu dodamo še noto tekmovalnosti, potem bo njuna telesna priprava vedno na visokem nivoju. Aleix se je udeležil tradicionalnega vzpona na vrh hriba v mestu Pal, kjer je za štirikilometrsko traso, potreboval manj kot 30 minut. Pol pa vzpone na vrh andorskih vršacev izkoristi le za pripravo in uživanje. Dirkači razreda motoGP bodo med 6. in 8. februarjem motocikle za sezono 2019 preizkušali v Sepangu, ki bo prvi pokazatelj forme vseh.