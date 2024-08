Martin tudi med poletnim premorom ni uspel odmisliti padca na Sachsenringu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nasprotno se Jorge Martin med odmorom od dirkališč ni uspel dokončno sprostiti, pogreval je namreč padec, ki ga je na dirki za veliko nagrado Nemčije stal zmage in vodstva v skupnem seštevku. "Nisem mogel povsem odklopiti po tistem, kar se je zgodilo na Sachsenringu. Četudi sem bil na morju, sem treniral, delal na svoji fizični pripravljenosti in analiziral svoje napake."

Skromen pa je s svojimi napovedmi za ta konec tedna bil Marc Marquez . "Ničesar ne želim napovedovati, preden začnem dirkati. Po tihem lahko pričakujem, kaj bi se utegnilo dogajati, toda Martin in Bagnaia sta trenutno konkurenčnejša od nas," se zaveda Španec.

26-letnik verjame, da Silverstone, steza, ki mu je všeč, ponuja dobro priložnost, da napako pusti za sabo. Pravi pa, da svoje strategije ne bo spreminjal. "Vse do padca sem bil v Nemčiji najboljši, tako da želim ohraniti isto miselnost."

Vodilni trije dirkači v svetovnem prvenstvu pa so se konec julija udeležili zbora World Ducati Week in dirke šampijonov. Marquez je tam poskrbel za pravo dramo, ko je v zadnjem ovinku dirke zadel z Nicolojem Bulego, Italijan pa je končal v pesku.

"Poskušal sem storiti manever, ki sem ga navajen storiti na motociklu motoGP, in odmislil , da tekmujem na cestnem motociklu. Nisem pričakoval takega odziva od motocikla, nisem uspel dobro zavirati in končalo se je tako, kot se je. Bila je napaka," je priznal osemkratni svetovni prvak. Preizkušnjo, na kateri je nastopilo 15 ducatijevih dirkačev, je dobil Bagnaia in s tem znova potrdil odlično formo, na stopničke pa je poleg tretjeuvrščenega Marqueza stopil še Andrea Iannone.