Acosta 'izziva' Marqueza, kaj poreče Bezzecchi?

Če je bil Marco Bezzecchi zelo prepričljiv v kvalifikacijah, pa je Italijanov padec na kasnejši sprint dirki vendarle dal misliti, ali je v tem trenutku dozorel voditi bitko za naslov svetovnega prvaka v elitnem motociklističnem razredu že od samega začetka sezone.

Odgovor na to vprašanje bo bržkone podala že uvodna glavna dirka nove sezone za VN Tajske, kjer se bosta za najvišja mesta zagotovo potegovala tudi izjemna španska dirkača, Pedro Acosta in Marc Marquez. Slednji je po rahlem trku in prejeti kazni sprint dirko končal na drugem mestu, nadarjeni Acosta pa je z zmago znova potrdil svoj razkošen talent.