Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Acosta 'izziva' Marqueza, kaj poreče Bezzecchi?

Buriram, 28. 02. 2026 22.00 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Sprint VN Tajske

Uvodni sprint v novi sezoni prvenstva motoGP je nakazal, da nas čaka napet in razburljiv boj za naslov svetovnega prvaka. V glavnih vlogah sta bila španska dirkača, branilec naslova Marc Marquez, ki je zavoljo rahlega trka prejel kazen, in Pedro Acosta. Na uvodni glavni dirki sezone je tako pričakovati ogorčen boj za poln točkovni izplen, s prenosom ogrevanja pričnemo zgodaj zjutraj ob 4.45 na VOYO, nato pa se bo program preselil tudi na Kanal A. Dirka elitnega razreda je na sporedu ob 9.00.

Če je bil Marco Bezzecchi zelo prepričljiv v kvalifikacijah, pa je Italijanov padec na kasnejši sprint dirki vendarle dal misliti, ali je v tem trenutku dozorel voditi bitko za naslov svetovnega prvaka v elitnem motociklističnem razredu že od samega začetka sezone.

Odgovor na to vprašanje bo bržkone podala že uvodna glavna dirka nove sezone za VN Tajske, kjer se bosta za najvišja mesta zagotovo potegovala tudi izjemna španska dirkača, Pedro Acosta in Marc Marquez. Slednji je po rahlem trku in prejeti kazni sprint dirko končal na drugem mestu, nadarjeni Acosta pa je z zmago znova potrdil svoj razkošen talent.

MotoGP - VN Tajske
MotoGP - VN Tajske
FOTO: VOYO

Mnogi so mnenja, da se Marcova prevlada iz minule sezone ne bo prenesla v novo tekmovalno obdobje 2026, saj je pričakovati, da se bo konkurenca približala sicer izjemnemu večkratnemu svetovnemu prvaku. Bodite v naši družbi že od 4.45 naprej, ko je na sporedu ogrevanje vseh razredov. Ob 6.00 pa se bo začelo zares z dirko najšibkejšega razreda moto3.

Dirkaški spored za VN Tajske
Dirkaški spored za VN Tajske
FOTO: VOYO
motogp vn tajske dirka marc marquez marco bezzecchi pedro acosta

Brez hude krvi po drami: Uživala sva, navijači pa tudi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako ne prizadeti nekoga, ki si želi otroka
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je Dragićeva izbranka namenila svoji mami
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
vizita
Portal
Sindrom policističnih jajčnikov: simptomi, ki jih ženske pogosto spregledajo
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
cekin
Portal
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
moskisvet
Portal
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Borec
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543