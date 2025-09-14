MotoGP
Naša novinarska ekipa na obisku pri Pramac Yamahi
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Motociklistični paddock je od četrtka do nedelje dom ekipam in predvsem dirkačem, ki ga ves konec tedna ne zapustijo. V njem v svojih bivalnikih tudi spijo. Zato ekipe v tako imenovanih hospitalityjih poskrbijo tako za dirkače kot tudi za svoje številne goste. Največji izziv je seveda za kuharje, ki iz dneva v dan pripravljajo obroke v improvizirani majhni kuhinji. Svoja vrata so nam odprli pri ekipi Pramac Yamaha, kjer za zadovoljne in polne želodce skrbi glavni kuhar Andrea Baldacci.
Naslednji članek
Luka, fantje, oprostite, zaslužite si več
Naslednji članek
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.