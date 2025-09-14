Naša novinarska ekipa na obisku pri Pramac Yamahi

Motociklistični paddock je od četrtka do nedelje dom ekipam in predvsem dirkačem, ki ga ves konec tedna ne zapustijo. V njem v svojih bivalnikih tudi spijo. Zato ekipe v tako imenovanih hospitalityjih poskrbijo tako za dirkače kot tudi za svoje številne goste. Največji izziv je seveda za kuharje, ki iz dneva v dan pripravljajo obroke v improvizirani majhni kuhinji. Svoja vrata so nam odprli pri ekipi Pramac Yamaha, kjer za zadovoljne in polne želodce skrbi glavni kuhar Andrea Baldacci.