Naša novinarska ekipa na obisku pri Pramac Yamahi

Ljubljana, 14. 09. 2025 16.45 | Posodobljeno pred 47 minutami

Eva Koderman Pavc
Motociklistični paddock je od četrtka do nedelje dom ekipam in predvsem dirkačem, ki ga ves konec tedna ne zapustijo. V njem v svojih bivalnikih tudi spijo. Zato ekipe v tako imenovanih hospitalityjih poskrbijo tako za dirkače kot tudi za svoje številne goste. Največji izziv je seveda za kuharje, ki iz dneva v dan pripravljajo obroke v improvizirani majhni kuhinji. Svoja vrata so nam odprli pri ekipi Pramac Yamaha, kjer za zadovoljne in polne želodce skrbi glavni kuhar Andrea Baldacci.

