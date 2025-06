Negotova prihodnost pri Ducatiju: naslednji dirki ključni za Bagnaio

OGLAS

Francesco Pecco Bagnaia se je v preteklosti v drugem delu motociklistične sezone že znal vrniti med "žive" in tudi že nevtraliziral (večji) točkovni zaostanek, toda tekoča sezona se zdi polna preprek in prepletena s težavami, ki jim ni videti konca. In vse skupaj je pripeljalo do 72 točk zaostanka za vodilnim Marcom Marquezom, ki je tako kot Pecco član ekipe iz Borga Panigaleja.

Francesco Bagnaia in Marc Marquez FOTO: MotoGP icon-expand

Že vrabčki na veji čivkajo, da ima 28-letni zapriseženi navijač Juventusa določene nevšečnosti, ki jim še ni kos, s sprednjim delom dirkalnika. Milo rečeno ... "Primoran sem z veliko hitrostjo v ovinek, z manj zaviranja kot lani. Vse skupaj pripelje do drugačnega obnašanja dirkalnika in posledično do druge tehnike. Še lani sem lahko zaviral do sredine posameznega ovinka. Letos je vse drugače," se na dirkalnik "opravičuje" Pecco Bagnaia, kar pa šefom rdečih ni kaj prida všeč.

"Ima določene nevšečnosti, ki jim še ni kos, predvsem s sprednjim delom dirkalnika. A želel bi, da o tem ne govori preveč in se koncentrira nase in na svoje delo na stezi," ponavlja vodilni mož rdečih Luigi Dall'Igna, ki javno ne razkriva to, kar je moč prebrati v različnih specializiranih motociklsitičnih medijih.

"Naslednji dve dirki sta za Pecca odločilni. Aragon in Mugello bosta krojila prihodnost Bagnaia pri rdečih. Ne samo kar se tiče te sezone, tudi prihodnost je za Torinčana zavita v tančico skrivnosti. Ni izključen predčasni razhod z Ducatijem," sporoča Gazzetta Dello Sport. "Ne čutim sprednjega dela, tako kot bi moral. Če tega ni, je vse drugače, vse težje in se bolj mučim na dirkalniku, kot da bi užival. In posledično so rezultati daleč pod pričakovanji," pa ponavlja Bagnaia.

Francesco Bagnaia je marsikatero dirko tekoče sezone zaključil na tleh. FOTO: MotoGP icon-expand



"Vem, da se garaža trudi na vso moč. Fantje dajejo vse od sebe, toda težave ostajajo. Zaradi drugačnega zaviranja trpi moja tehnika dirkanja. Zaradi vsega tega je vse veliko bolj komplicirano. Upam lahko le na čudež, saj rešitve zaenkrat ni na vidiku," je kruto realen v pogovoru za rožnati milanski časnik Francesco Bagnaia, ki bi raje "vodil" dirkalnik iz leta 2024 ...

"Zaradi pravil to ni možno in dovoljeno. Resda je G25 skoraj identičen tistemu leto prej, predvsem kar se tiče aerodinamike, toda ostaja odprto vprašanje sprednjega dela dirkalnika," še dodaja Bagnaia, ki ima z Ducatijem pogodbo vse do leta 2027.

"A le na papirju. Aeragon, predvsem pa Mugello bosta diktirala njegovo prihodnost. Ducati ne bo v nedogled potrpežljiv. Povsem možna je "predčasna" ločitev. Če bi do tega res prišlo, pa bi skočila Yamaha, ki na vse pretege išče partnerja Fabiu Quartararoju," je prepričana Gazzetta.