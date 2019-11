Besni navijači PSG: nogometaši po porazu na zabavo v maskah

Nogometaši Paris Saint-Germaina so že s porazom v Dijonu ( 1:2 ) dovolj razhudili svoje navijače, nato pa so vse skupaj še poslabšali s petkovo zabavo v maskah, ki se jim je očitno ni zdelo vredno odpovedati. Ob pojavljanju fotografij nasmejanih nogometašev, ki so se z domiselnimi maskami in kostumi sicer zelo potrudili, se je na njihov račun na družbenih omrežjih vsul plaz kritik privržencev pariškega prvoligaša.

Kot da to ne bi bilo dovolj, je v izjavah za Telefootnekdanji predsednik Monaca Vadim Vasiljevbolj kot ne potrdil, da bo zvezdnik PSG Kylian Mbappeslej kot prej pristal v vrstah Real Madrida. To mu je francoski reprezentant zaupal tudi ob slovesu od Monaca, ki ga je zapustil leta 2017, ko so ga Monačani sprva posodili in nato za bajen znesek 145 milijonov evrov (in morebitnih dodatnih 35 milijonov v dodatkih) prodali klubu iz prestolnice, čeprav se je zanj zanimal (tudi) Real.

"Rekel mi je: 'Čutim, da je prezgodaj. Le eno leto sem igral v moji državi, sem Parižan in tako ne želim oditi. Tu želim postati velik nogometaš. Real Madrid bo počakal ...'"je Telefoot citiral Vasiljeva. "Ni se zmotil, ko je podpisal s PSG, ker bo slej kot prej na njegova vrata potrkal Real Madrid. On mi je rekel, da bo Madrid počakal. Želi osvajati naslove in njegova velika obsesija je Liga prvakov. Santiago Bernabeu mu bo gotovo ploskal."