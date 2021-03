Navijači na trnih: Honda uvrstila Marqueza na seznam za Katar

Marc Marquez je "vedno bližje" povratku na stezo, so zapisali pri časniku La Gazzetta dello Sport, potem ko naj bi ga njegova ekipa Repsol Honda tudi uvrstila na okvirni seznam potnikov za prvi dirki v Katarju, ki bosta na sporedu konec meseca marca oziroma v začetku aprila (prenose boste lahko od 26. do 28. marca spremljali na Kanalu A in VOYO).

Katarsko dirkališče Losail bo nato po VN Katarja med 2. in 4. aprilom gostilo še VN Dohe, po uvodnih marčevskih testiranjih dirkačev motoGP pa bodo še pred prvo dirko na sporedu zaključna testiranja, ko se bodo na Bližnjem vzhodu 19. marca zbrali dirkači vseh razredov.

La Gazzetta dello Sportocenjuje, da si bo Marquez po večkratni operaciji nadlahtnice in dolgotrajnemu okrevanju težko opomogel do prve dirke, poteza Repsol Honde, ki ga je uvrstila na okvirni seznam, pa je še dodaten dokaz tega, da na Katalonca računajo (najmanj) za drugo dirko.

Pri ekipi Repsol Honda so v torek na spletu delili nekaj fotografij iz zakulisja snemanja promocijskega materiala pred sezono 2021, Marqueza so 'ujeli' tudi med predklonom: