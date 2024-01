'Ne bi bilo normalno, da bi bil na ravni Bagnaie in Martina že na začetku'

"Moj pristop je vedno tak, da želim biti čim hitrejši in v primeru, da sem lahko hitrejši za desetinko sekunde, bom poskušal to doseči. Kljub temu pa je pomembno razmerje med pričakovanji in resničnostjo. Seveda so pričakovanja ljudi izjemno visoka. Moja naloga je, da poskušam pozabiti na vsa pričakovanja in se osredotočiti na svoje delo v garaži, ker moram biti miren. Še posebno na začetku," je svojo miselnost po veliki spremembi opisal Španec.

Ekipa Gresini Ducati v prihajajočo sezono motoGP vstopa z zelo odmevno zasedbo. Osemkratni svetovni prvak Marc Marquez se je pred novo sezono pridružil bratu Alexu Marquezu na predstavitvi ekipe prvič javnosti predstavil v barvah nove ekipe. Marc je vedno veljal za nepopustljivega borca, ki se nikoli ne vda in pred svojo prvo sezono na Ducatiju obljublja, da se to ne bo spremenilo.

Kljub šestim naslovom v kraljevskem razredu se zaveda, da se nič ne bo spremenilo čez noč in napredek ni namoumeven, vsekakor pa najverjetneje ne bo nenaden: "Biti miren ne pomeni biti počasen. Seveda se bom trudil in bi rad bil hiter, ampak ne morem se pretvarjati, da se bom boril za zmago od začetka (sezone), ker so zadnja štiri leta zame bila mora."

Na Ducatiji sta v lanski sezoni blestela dvakratni prvak Francesco Bagnaia in njegov prvi izzivalec v letu 2023 Jorge Martin: "V zadnjih dveh letih nisem zmagal dirke in zdaj sem prispel na motocikel na katerem sta dva dirkača (Francesco) Bagnaia in (Jorge) Martin preživela veliko let in zmagala na veliko dirkah in osvojila naslove. Torej sta izjemno hitra in vozila bosta motocikel iz leta 2024. Ne bi bilo normalno, da bi bil na njuni ravni že na začetku."