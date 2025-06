'Za mano je kočljivo obdobje, a po Alcanizu je svet lepši'

"Stopničke so stopničke. To je vedno dober rezultat, a bolj kot to me veseli okrepljena samozavest. To je pred nadaljevanjem sezone in Mugellom, kjer se vedno dobro počutim odlično spoznanje," je rožnatemu časniku še zaupal Bagnaia, ki se je še posebej razveselil hitrega kroga čisto ob koncu nedeljske dirke.