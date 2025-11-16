Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
MotoGP

Marquez poln optimizma po sprint zmagi, a treba bo biti še boljši

Valencia , 16. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
0

Nedelja na VN Valencie prinaša vrhunec motociklističnega vikenda, glavne dirke v vseh treh razredih. V elitnem motoGP bo najboljši startni položaj branil Marco Bezzecchi, velike obete pa ima znova Alex Marquez, ki je suvereno slavil na sprint dirki. Prenos na Kanalu A in VOYO.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Po sprint dirki v Valencii
    02:22
    Iz 24UR: Po sprint dirki v Valencii
  • Vrhunci sprint dirke za VN Valencie
    01:50
    Vrhunci sprint dirke za VN Valencie

"Presrečen sem. Do sprint dirke sem imel ta vikend veliko več težav kot običajno. Potem pa sem si rekel, da moram iti na vse ali nič. Načrt je bil, da štedim z gumami in nato v zaključku napadem. Vse se je izteklo odlično, a zavedam se, da bom moral v nedeljo biti še boljši za ponovitev tega uspeha," je bil po sobotni zmagi pred svojimi navijači zadovoljen Alex Marquez, ki pa se dobro zaveda, da bo moral na glavni dirki še nekaj dodati. 

Alex Marquez bo napadal dvojno zmago.
Alex Marquez bo napadal dvojno zmago. FOTO: Dorna

Podobno velja za drugega Pedra Acosto, ki se je v soboto hitro sprijaznil, da je Alex Marquez tokrat zanj prehiter, zato je ostal osredotočen na branjenje drugega mesta. "Hvala ekipi, ki trdo gara zame. Vedel sem, da moram biti agresiven, če želim priti naprej, ker bom imel kasneje težave s pnevmatikami. Blizu sem, za nedeljo imam dober občutek."

Obilo razlogov za zadovoljstvo je imel tudi Marco Bezzecchi, ki je dobil kvalifikacije, nato pa kljub nekoliko skromnejšemu petemu mestu potrdil osvojitev tretjega v skupnem seštevku. 

Preberi še Marc Marquez med nakupovanjem avokadov osvojil BMW

Na sprint dirki se je med prve tri sicer zavihtel še njegov rojak Fabio Di Giannantonio. "Užival sem. To je bilo čisto dirkanje, na nož, ampak športno. Iskreno, mislil sem, da sem lahko še višje, a odlično je biti na stopničkah in v nedeljo bom skušal to ponoviti," je povedal tretjeuvrščeni dirkač.

Dirka elitnega razreda bo na sporedu ob 14. uri s prenosom na Kanalu A in VOYO. Pred tem bomo prenašali tudi dirki moto2 in moto3. Obilo razlogov torej, da tudi to nedeljo preživite v naši družbi.

Spored dirkaškega konca tedna v Valencii
Spored dirkaškega konca tedna v Valencii FOTO: VOYO
motogp vn valencia alex marquez marco bezzecchi
Naslednji članek

Alex Marquez pred svojimi navijači do tretje sprint zmage sezone

Naslednji članek

FNC Vikings navdušil: Pavlović ekspresno utišal Kovačevića

SORODNI ČLANKI

Marc Marquez med nakupovanjem avokadov osvojil BMW

Alex Marquez pred svojimi navijači do tretje sprint zmage sezone

Acosta najhitrejši na petkovem treningu v Valencii

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330