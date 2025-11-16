Marquez poln optimizma po sprint zmagi, a treba bo biti še boljši

Nedelja na VN Valencie prinaša vrhunec motociklističnega vikenda, glavne dirke v vseh treh razredih. V elitnem motoGP bo najboljši startni položaj branil Marco Bezzecchi, velike obete pa ima znova Alex Marquez, ki je suvereno slavil na sprint dirki. Prenos na Kanalu A in VOYO.

"Presrečen sem. Do sprint dirke sem imel ta vikend veliko več težav kot običajno. Potem pa sem si rekel, da moram iti na vse ali nič. Načrt je bil, da štedim z gumami in nato v zaključku napadem. Vse se je izteklo odlično, a zavedam se, da bom moral v nedeljo biti še boljši za ponovitev tega uspeha," je bil po sobotni zmagi pred svojimi navijači zadovoljen Alex Marquez, ki pa se dobro zaveda, da bo moral na glavni dirki še nekaj dodati.

Alex Marquez bo napadal dvojno zmago. FOTO: Dorna icon-expand

Podobno velja za drugega Pedra Acosto, ki se je v soboto hitro sprijaznil, da je Alex Marquez tokrat zanj prehiter, zato je ostal osredotočen na branjenje drugega mesta. "Hvala ekipi, ki trdo gara zame. Vedel sem, da moram biti agresiven, če želim priti naprej, ker bom imel kasneje težave s pnevmatikami. Blizu sem, za nedeljo imam dober občutek." Obilo razlogov za zadovoljstvo je imel tudi Marco Bezzecchi, ki je dobil kvalifikacije, nato pa kljub nekoliko skromnejšemu petemu mestu potrdil osvojitev tretjega v skupnem seštevku.

Na sprint dirki se je med prve tri sicer zavihtel še njegov rojak Fabio Di Giannantonio. "Užival sem. To je bilo čisto dirkanje, na nož, ampak športno. Iskreno, mislil sem, da sem lahko še višje, a odlično je biti na stopničkah in v nedeljo bom skušal to ponoviti," je povedal tretjeuvrščeni dirkač. Dirka elitnega razreda bo na sporedu ob 14. uri s prenosom na Kanalu A in VOYO. Pred tem bomo prenašali tudi dirki moto2 in moto3. Obilo razlogov torej, da tudi to nedeljo preživite v naši družbi.