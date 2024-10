Bagnaia v vodstvu pred Martinom, Acosta znova na tleh

Nedeljsko dogajanje v Motegiju se bliža vrhuncu. Za nami sta že dirki v razredu moto3 in moto2, rdeče luči pa so pravkar ugasnile tudi za dirkače elitnega razreda motoGP. Jutranje ogrevanje je dobil Francesco Bagnaia pred Jorgejem Martinom in Eneo Bastianinijem. Ti trije dirkači so tudi danes glavni favoriti za najvišja mesta, vtis iz včerajšnje sprinterske dirke pa bo skušal popraviti Pedro Acosta. Prenos se je že začel na Kanalu A in VOYO.