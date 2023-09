V razredu moto3 je zmagal Jaume Masia in v skupnem seštevku ujel Holgada

Pred prvo veliko nedeljsko dirko kraljevskega razreda bosta na stezo dirkališča Buddh zapeljala razreda moto3 in moto2. V razredu moto3 je z najboljšega začetnega položaja štartal Jaume Masia, ki je na dirki tudi zmagal in se v skupnem seštevku izenačil z Danielom Holgadom. V drugem razredu si je "pole" privozil Jake Dixon. Od 10.10 naprej si boste na Kanalu A in VOYO lahko ogledali dirki razredov moto2 in motoGP.

icon-link MotoGP – VN Indije V razredu moto3, kjer je dogajanje v kvalifikacijah najbolj krojilo vreme, saj je bila prva skupina prekinjena zaradi močnejšega naliva, je najboljši čas postavil Jaume Masia. Iz prve startne vrste sta začela še Matteo Bertelle in Ayumu Sasaki. V kvalifikacijah je razočaral vodilni v skupnem seštevku Daniel Holgado z 18. časom. Španec (161 točk) je pred začetkom dirke pred drugim v skupnem seštevku Ayumujem Sasakijem (157) imel zgolj štiri točke prednosti. Poleg zelo slabega startnega položaja pa je Holgadu težave povzročala tudi poškodba, ki jo je utrpel v soboto, vendar so mu zdravniki po jutranjem pregledu v nedeljo dovolili nastop na dirki. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Holgado je kljub slabem startnem položaju dirko začel zelo dobro in konec prvega kroga dočakal na osmem mestu. Masia je drugi krog začel na vodilnem položaju, Sasaki pa mu je dihal za ovratnikom. Tako je ostalo tudi naslednjih pet krogov, Holgado pa je v ozadju vztrajno napredoval. Pet krogov pred koncem je stanje bilo praktično enako, padci in menjave položajev so se vrstili v ozadju, vodilna Masia in Sasaki pa sta vozila brez napak. David Holgado je lovil podij, saj je v zadnje štiri kroge vstopil na petem položaju, vendar je na koncu bil prepočasen in je zaostal za vodilno četverico. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tri kroge pred koncem je bilo jasno, da Masio lahko ustavi zgolj še padec, saj je pred Sasakijem nabral že tri sekunde in pol prednosti. Za njim se je Japonec s Colinom Veijerjem in Kaitojem Tobo boril za drugo mesto. V zadnjem krogu je Veijer padel, Tobo pa se je povzpel na drugo mesto. Sasaki (173 točk) je s tretjim mestom v primerjavi s Holgadom pridobil tri točke in zdaj za njim zaostaja za zgolj eno točko. Masia pa je s svojo 174. točko sezone ujel Holgada in napovedal izjemno napeto ter zanimivo nadaljevanje sezone v razredu moto3.