'Nekoč bova sedela na kavču in rekla, da sva bila na vrhu sveta'

Marc Marquez je v letošnji sezoni prevladoval na tovarniškem Ducatiju z 11 zmagami na dirkah in 14 sprinti ter tako osvojil svoj sedmi naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu.

Predvsem v prvem delu sezone mu je tesno sledil mlajši brat Alex Marquez, ki je dobil dve veliki nagradi in si tako prislužil drugo mesto v skupnem seštevku. To je dokončno potrdil v soboto na VN Malezije, kjer je zaostal le za Francescom Bagnaio, pred katerim ima trenutno 102 točki prednosti.

Gre za prvi primer v zgodovini razreda MotoGP, da sta brata končala sezono na prvih dveh mestih prvenstva.

"Zelo sem srečen," je uvodoma dejal Alex Marquez. "To je nekaj izjemnega, nekaj, kar ni lahko doseči. Nismo si niti drznili sanjati o tem – da bi bila prvi in drugi, na vrhu svetovnega prvenstva. To je res nekaj neverjetnega. Mislim, da Marc in jaz ne dobivava priznanja, ki si ga zasluživa."