Nenačrtovana operacija talentiranega Francoza: Se vidimo v Barceloni!

Veliko je tistih, ki so bili skeptični, ko je novonastalo moštvo Petronas Yamaha ob koncu lanske sezone naznanilo, da bo za njihovo moštvo dirkal 20-letni Francoz Fabio Quartararo . Čeprav je v svetovnem prvenstvu zmagal zgolj na eni dirki, in sicer v razredu moto2 na lanski dirki v Barceloni, si je vseeno prislužil sedež v elitnem motociklističnem razredu in nikakor ni razočaral. Na dirki v Jerezu je postal najmlajši dirkač, ki je kadarkoli dirko elitnega razreda začel z najboljšega startnega položaja. Na dosedanjih šestih dirkah je osvojil 31 točk in prepričljivo vodi v bitki za naziv novinca leta. Verjetno bi imel na 'svojem računu' še kakšno točko več, če ne bi bil v Jerezu prisiljen odstopiti zaradi tehnične okvare, potem ko se je vozil na prepričljivem drugem mestu.

Po desetem mestu na dirki za VN Italije v Mugellu je že optimizmom pričakoval naslednjo dirko v Barceloni, kjer je kot rečeno, dosegel do sedaj edino zmago v svetovnem prvenstvu. A očitno mladi Francoz na naslednji dirki ne bo nastopil stoodstotno pripravljen, potem ko je prestal manjši operativni poseg. Po poročanju španskih medijev naj bi šlo za klasično motociklistično poškodbo mišice na roki, ko pride do zatekanja same mišice (arm pump, op. p.).

"Morali so opraviti operativni poseg, ki sprva ni bil načrtovan, a smo se vseeno odločili, da ga opravimo po temeljitem posvetovanju z Dr. Xavierjem Mirom,"je uvodoma dejal Fabio, ki je že prestal enourni operativni poseg in bo v univerzitetni bolnišnici v Barceloni ostal na opazovanju do srede. Poseg je opravil španski kirurg, ki opravlja tovrstne posege na skoraj vseh dirkačih v svetovnem prvenstvu in je v svetu motociklizma izjemno cenjen."Med dirko v Mugello sem začutil bolečine in takoj smo posumili, da gre za težave z mišico. Sam sem želel, da operativni poseg opravimo takoj, da se v prihodnje tovrstne težave ne bi ponavljale in da lahko mirno nadaljujem s sezono. Se že veselim, da bom lahko nastopil na dirki v Kataloniji,"je dodal Francoz, ki v letošnji sezoni še ni padel z motociklom v elitnem razredu, pa čeprav je novinec.