Nepredvidljiva sezona, a za Mira in moštvo Suzuki tudi sanjska

Letošnja sezona razreda motoGP je bila, kot so se po vsaki dirki strinjali vsi vpleteni, nepredvidljiva, a za Joana Mira in japonsko moštvo Suzuki se je razpletla sanjsko. 23-letni Španec je na prestolu kraljevskega razreda nasledil Marca Marqueza. Suzuki pa je z Mirom osvojil dvojno krono, prvi naslov svetovnega prvaka po 20 letih in tudi naziv najboljšega moštva med elito.

icon-expand