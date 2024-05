Nepredvidljiva sezona motoGP se ta konec tedna nadaljuje v Le Mansu

Ko je Jorge Martin lani na zadnji dirki v Valencii moral priznati premoč Francescu Bagnaii, je dal vedeti, da bo storil vse, da letos zasede prestol. Zaenkrat je na dobri poti. Dobil je dva sprinta in eno dirko. V Jerezu je že kazalo, da bo ta izkupiček še izboljšal, a je storil napako. "Uspel nam je dober konec tedna. To ni najboljše dirkališče zame, a sem osvojil kar nekaj točk, zato sem zadovoljen. Najpomembneje je, da sem hiter in da sem sposoben zmagati. Zato sem vesel," je pred preizkušnjo v Franciji dejal Martin.

Francesco Bagnaia se je mu je po izjemni predstavi v Španiji približal na 17 točk. "Rajši sem drugi. Veliko boljše izhodišče kot peto, na katerem sem bil po sprintu. Sezona je še dolga, moj zaostanek za Jorgejem pa precejšen, a prvenstvo je dolgo," je pred nadaljevanjem sezone optimističen dvakratni prvak.

Na to računa tudi Marc Marquez, ki je na zadnjih dirkah potrdil, da se je na ducati povsem privadil in da so dolgi suši brez zmage šteti dnevi. "Videli bomo kaj bo na naslednjih dirkah. Pogledal sem točkovanje in po enem najslabših začetkov sezone v moji karieri imam le 32 točk zaostanka za vodilnim. Nadaljevati moramo z dobrim delom in uživati. Če sem srečen, sem hiter," je v Franciji dejal Španec.

Pred Marquezom, na četrtem mestu, je novinec med elito Pedro Acosta, ki je motociklistično javnost prepričal po zgolj štirih preizkušnjah. Tudi devetkratnega svetovnega prvaka Valentina Rossija: "Res je impresivno videti novinca tako močnega. To je odlično za naš šport, saj ga vsi spremljajo. Mislim, da bo eden izmed zvezdnikov v prihodnosti."