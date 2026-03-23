Nesprejemljive razmere: Med dirko s steze leteli koščki asfalta

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Asfalt na brazilski stezi po koncu dirke razreda motoGP Simon Patterson

Asfalt na brazilski stezi po koncu dirke razreda motoGP Simon Patterson

Asfalt na brazilski stezi po koncu dirke razreda motoGP Simon Patterson





Težave z asfaltom na brazilski stezi so postale očitne, ko se je po kvalifikacijah razreda motoGP sredi startno-ciljne ravnine pojavila velika vdolbina.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Udrtina na ciljni ravnini brazilske steze X

Asfalt na brazilski stezi je očitno v slabem stanju

Asfalt na brazilski stezi očitno ni v najboljšem stanju X

Udrtina na ciljni ravnini brazilske steze

Asfalt na brazilski stezi je očitno v slabem stanju Instagram

Udrtina na ciljni ravnini brazilske steze X











Delavci so jo uspeli zakrpati, to so storili kar z betonom, in poskrbeli, da se je lahko dirkaško dogajanje v Braziliji nadaljevalo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

A s tem težav z brazilskim asfaltom še ni bilo konca. Tik pred začetkom dirke je vodstvo tekmovanja presenetilo z odločitvijo, da bodo dirko zaradi "degradacije podlage na stezi" skrajšali za osem krogov. Po koncu preizkušnje je bilo jasno, da je bila ta odločitev pravilna. Več dirkačev je namreč poročalo, da jih je med dirkanjem zadelo več koščkov asfalta, ki so se odkrušili s podlage.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"En kos asfalta me je zadel v prst," je po dirki novinarjem zaupal Alex Rins. Ali je Španec pri tem utrpel zlom, še ni jasno. Rins pa ni bil edini, ki je bil žrtev letečih koščkov asfalta, Enea Bastianini ga je en košček boleče zadel v ramo, Joan Mir je utrpel udarec v koleno, nad koščki asfaltne podlage, ki so leteli po zraku, pa se je pritoževal tudi Jack Miller. "Ves čas sem jih čutil na sebi, bil sem zadnji, zato je vse letelo vame. Veliko asfalta se je odkrušilo s steze," je dejal Avstralec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Najbolj glasen kritik podlage v Braziliji pa je bil Alex Marquez. "Steza je z vsakim dnem postajala bolj neravna in luknjasta. Resda so imeli tudi veliko smole z obilnim deževjem, ampak to bodo morali preučiti za naslednje leto." "Med desetim in enajstim ovinkom je s steze izginil ves asfalt. Razmere, v katerih smo dirkali danes, so bile iskreno povedano nesprejemljive," je bil kritičen lanski podprvak. "Mislim, da bodo celotno stezo morali preplastiti."

Roka Alexa Marqueza je bila polna modric, ki so jih povzročili leteči koščki asfalta. FOTO: X

Špančeva roka je bila po koncu dirke polna modric, s katerimi pa se ni pretirano obremenjeval: "Mislim, da je Rinsov prst v precej slabšem stanju kot moja roka." Nad razmerami na stezi se je potožil tudi Marc Marquez, ki je, kot pravi, tretje mesto proti Fabiu Di Giannantoniu izgubil po napaki v 11. ovinku, delu steze, v katerem je bilo stanje asfalta najslabše.