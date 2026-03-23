MotoGP

Nesprejemljive razmere: Med dirko s steze leteli koščki asfalta

Goiania, 23. 03. 2026 07.00 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Roka Alexa Marqueza je bila polna modric, ki so jih povzročili leteči koščki asfalta.

Dirkaški konec tedna v Braziliji so med drugim zaznamovali zapleti z asfaltno podlago na brazilski stezi. Ta je, tudi po močnem deževju, ki je zajelo Goianio, v vse prej kot dobrem stanju. Številni dirkači so namreč poročali, da so med dirko vanje leteli koščki asfalta s steze.

Težave z asfaltom na brazilski stezi so postale očitne, ko se je po kvalifikacijah razreda motoGP sredi startno-ciljne ravnine pojavila velika vdolbina.

Delavci so jo uspeli zakrpati, to so storili kar z betonom, in poskrbeli, da se je lahko dirkaško dogajanje v Braziliji nadaljevalo.

A s tem težav z brazilskim asfaltom še ni bilo konca. Tik pred začetkom dirke je vodstvo tekmovanja presenetilo z odločitvijo, da bodo dirko zaradi "degradacije podlage na stezi" skrajšali za osem krogov.

Po koncu preizkušnje je bilo jasno, da je bila ta odločitev pravilna. Več dirkačev je namreč poročalo, da jih je med dirkanjem zadelo več koščkov asfalta, ki so se odkrušili s podlage.

"En kos asfalta me je zadel v prst," je po dirki novinarjem zaupal Alex Rins. Ali je Španec pri tem utrpel zlom, še ni jasno. Rins pa ni bil edini, ki je bil žrtev letečih koščkov asfalta, Enea Bastianini ga je en košček boleče zadel v ramo, Joan Mir je utrpel udarec v koleno, nad koščki asfaltne podlage, ki so leteli po zraku, pa se je pritoževal tudi Jack Miller.

"Ves čas sem jih čutil na sebi, bil sem zadnji, zato je vse letelo vame. Veliko asfalta se je odkrušilo s steze," je dejal Avstralec.

Najbolj glasen kritik podlage v Braziliji pa je bil Alex Marquez. "Steza je z vsakim dnem postajala bolj neravna in luknjasta. Resda so imeli tudi veliko smole z obilnim deževjem, ampak to bodo morali preučiti za naslednje leto."

"Med desetim in enajstim ovinkom je s steze izginil ves asfalt. Razmere, v katerih smo dirkali danes, so bile iskreno povedano nesprejemljive," je bil kritičen lanski podprvak. "Mislim, da bodo celotno stezo morali preplastiti."

Roka Alexa Marqueza je bila polna modric, ki so jih povzročili leteči koščki asfalta.
Roka Alexa Marqueza je bila polna modric, ki so jih povzročili leteči koščki asfalta.
FOTO: X

Špančeva roka je bila po koncu dirke polna modric, s katerimi pa se ni pretirano obremenjeval: "Mislim, da je Rinsov prst v precej slabšem stanju kot moja roka."

Nad razmerami na stezi se je potožil tudi Marc Marquez, ki je, kot pravi, tretje mesto proti Fabiu Di Giannantoniu izgubil po napaki v 11. ovinku, delu steze, v katerem je bilo stanje asfalta najslabše.

"Zmagovalni oder je bil na dosegu roke, a sem žal storil napako v ovinku, v katerem je asfalt popuščal. Sicer so bile razmere za dirkanje sprejemljive, res pa je, da je bila na določenih točkah podlaga zelo spolzka. In v tistem krogu sem se malo dotaknil spolzkega dela, izgubil sem nadzor nad sprednjim delom motocikla in priletel na robnik," je razlagal branilec naslova.

