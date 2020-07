Dornin zdravnik sporočil: Marquez z zlomljeno desno nadlahtnico

Spomnimo: za Marcom Marquezom je nora dirka v Jerezu, ki je sicerpripadla Francozu Fabioju Quartararoju, za katerega je bila to sploh prva zmaga v karieri. Najprej je Katalonec v četrtem krogu v četrtem zavoju napravil veliko napako, a se z divjo vožnjo po pesku še uspel rešiti in padel na 17. mesto. Nato je nadaljeval v slogu najboljših slalomistov in prišel vse do tretjega mesta, nato pa je prilepljen na zadek drugega Mavericka Vinalesa zdrsnil slabe štiri kroge pred koncem dirke v tretjem zavoju. Ob drsenju po pesku ga je zadel motor, naredil je tudi preval. Marquez se je sicer sam pobral, nato pa se hitro usedel in zahteval zdravniško pomoč. Z dirkališča so ga odnesli na nosilih, prvi pregledi pa so pokazali zlom desne nadlahtnice.