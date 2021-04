V Losailu med dirko zapele pesti: McPhee po odstopu želel obračunati s 'krivcem'

Dirko najšibkejšega razreda je senzacionalno dobil vsega 16-letni Pedro Acosta , ki je precej bolj izkušenim konkurentom kljub kazni odčital pravo dirkaško lekcijo, a da se še bolj kot o zmagi Acoste govori o nečem drugem, sta poskrbela John McPhee in Jeremy Alcoba . 26-letni Škot tega, da je Katalonec zakrivil njegov odstop, ni sprejel najbolje, potem ko sta oba dirkača nekaj 10 metrov drsela po asfaltu, so namreč na dirkališču v Losailu zapele pesti, videli pa smo tudi nekaj malega 'prvin' kickboksa.

Organizatorji so kmalu po dirki sporočili, da sta si oba udeleženca nesreče, ki se je zgodila štiri kroge pred koncem dirke, prislužila kazen. McPheeju so naložili kazen starta iz boksov na naslednji dirki, plus dodatnih deset sekund kazni ter še 1000 evrov globe. Alcoba, ki 'je odgovoril na McPheejev borilni izziv', jo je odnesel malce bolje, in sicer s startom iz boksov, plus dodatnimi petimi sekundami kazni na naslednji dirki, ki bo dirka za VN Portugalske (18. april).