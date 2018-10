Neverjetno: Fenatiju znižali kazen, Ezpeleta je želel, da bi dirkal že na Japonskem!

Romanu Fenatijuje italijansko ustavno sodišče znižalo kazen, ki mu prepoveduje nastopati v svetovnem motociklističnem prvenstvu. Mednarodna motociklistična zveza (FIM) je sprva Italijana kaznovala z osmimi meseci prepovedi, a se je dirkač pritožil na italijansko ustavno sodišče, ki je kazen znižalo ne pet mesecev in deset dni. To pomeni, da se lahko Fenati, če bo želel in če ga bo katero moštvo sploh vzelo, v svetovno prvenstvo vrne 21. februarja prihodnje leto. To pa pomeni, da bi lahko celo nastopil že na prvi dirki nove sezone, ki se začne 10. marca v Katarju.

Dirkač se je na ustavno sodišče pritožil, a ves čas sodeloval v preiskavi in tudi priznal krivdo. V prid mu je šlo tudi dejstvo, da se je nemudoma po septembrski dirki v Misanu opravičil Stefanu Manziju, ki mu je stisnil na zavorno ročico in bi ga lahko z nespametnim dejanjem tudi huje poškodoval.

"Fenatija ne želimo pribiti na križ, a v isti sapi se ne želimo obnašati, kot da se ni nič zgodilo. On se je opravičil, pa se marsikateri dirkač v njegovi situaciji ne bi. Prišli smo do dogovora, da se kazen z osmih mesecev, zniža na pet mesecev in deset dni," je v uradni izjavi dejal državni tožilec Antonio De Girolami.