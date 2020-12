Nič kaj rožnato: Marquez ima vnetje kosti, izključena ni niti nova operacija

Iz Hondinega tabora so po tretji operaciji Marca Marqueza v mednarodni bolnišnici Ruber v Madridu sporočili, da so zdravniki odkrili bakterijsko vnetje kosti, zato bo v naslednjih tednih Marquez deležen posebnega antibiotičnega zdravljenja.

Marc Marquez, serijski osvajalec naslovov v elitnem razredu motoGP, je na začetku letošnje skrajšane sezone občutil, kako se lahko vse čez noč spremeni. V sezoni, ki bi zanj morala biti sezona, s katero bi se izenačil z legendarnim Valentinom Rossijem(devet naslovov prvaka), si je zlomil roko in morda pod vprašaj postavil tudi nadaljevanje kariere.

Potem ko je na uvodni dirki navdušil z neverjetnimi prehitevanji po padcu v začetnem delu dirke in se zdel povsem premočen za konkurenco, je nato pretiraval in zaradi prehitrega odpiranja ročice plina padel, ob tem pa ga je motor zadel v desno nadlahtnico, tako da se je ta zlomila. Po operaciji se je želel čudežno in ekspresno vrniti že po nekaj dneh, a ni šlo. Za nameček si je ob odpiranju okna zlomil titanovo ploščico, ki je skupaj držala zlomljeno kost, zato je moral na novo operacijo. Od tam pa je njegova pot povsem trnova. Honda je sprva sporočila, da bo njegovo okrevanje trajalo od dva do tri mesece, nato pa se Marquez po posvetu z zdravniki ni več vrnil v karavano.

Sledili so novi zapleti – Marquez je, očitno nezadovoljen z okrevanjem, želel drugo mnenje zdravniške ekipe. Ta je očitno ob pregledu diagnosticirala nekaj (domnevno psevdoartrozo), zaradi česar se je odločila za takojšnjo operacijo. Po tretji operaciji, nekateri so napovedali, da bo zaradi nje Marquez lahko odsoten še nadaljnjega pol leta, so iz Hondinega tabora sporočili le, da so zdravniki med operacijo odkrili bakterijsko vnetje kosti, zato se bo Marquez naslednje tedne zdravil z antibiotiki. Marquez je po operaciji ostal v bolnišnici v Madridu in vprašanje je, kdaj se bo lahko vrnil v domačo oskrbo.

Eden od zdravnikov Mednarodne motociklistične zveze (FIM) Angel Villamor je bil po tretji operaciji Marca Marqueza za španski AS zelo optimističen in je dejal, da bi Marquez lahko nastopil že na uvodni veliki nagradi sezone 2021, ki bo (po prvotnem koledarju) 28. marca v Katarju. Seveda če bo vse optimalno, bi za okrevanje potreboval od dva do tri mesece, je dejal Villamor nekaj ur po operaciji. A da vedno ne gre vse gladko, je Marquez znova občutil, ko je po manj kot 48 urah sledil prvi zaplet – bakterijsko vnetje operirane kosti, ki naj bi sicer bilo razlog za (pre)počasno okrevanje. Na to naj bi zdravniki sumili še pred operacijo, ob analizi odvzetega vzorca pa so dobili tudi potrditev. Villamor, cenjeni travmatolog, je, potem ko izvedel za okužbo, vendarle obrnil ploščo in dejal, da takšno vnetje lahko precej upočasni okrevanje in povzroči psevdoartrozo, ki lahko zahteva ponovno operacijo, če antibiotično zdravljenje ni učinkovito.