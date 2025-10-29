Svetli način
MotoGP

Noah Dettwiler zunaj smrtne nevarnosti

Sepang, 29. 10. 2025 13.52 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , A.V.
Švicarski motociklist Noah Dettwiler po hudi nesreči na dirki moto3 za veliko nagrado Malezije ni več v kritičnem stanju. Stanje 20-letnika je stabilno, so sporočili iz njegove ekipe. Dettwiler, ki je pred tem prestal več uspešnih operacij, bo ostal pod skrbnim nadzorom na oddelku za intenzivno nego.

Pred začetkom nedeljske dirke moto3 v Sepangu je Noah Dettwiler med krogom za ogrevanje počasi vozil ob robu steze. Španski svetovni prvak Jose Antonio Rueda ni videl tekmeca in je z vso silo trčil v zadnji del Švicarjeve gume, zaradi česar je Dettwiler poletel z motorja in padel na betonsko stezo.

Kot je njegov oče Andy Dettwiler povedal švicarskemu časopisu Blick, je njegov sin doživel "več srčnih zastojev" in "izgubil veliko krvi. Borili so se za njegovo življenje." Po očetovih besedah sta bila prizadeta tudi vranica in pljuča, utrpel pa je tudi odprt zlom noge.

Rueda, ki so ga tako kot Dettwilerja s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v bližnji prestolnici Kuala Lumpur, jo je odnesel le zlomljeno roko in modricami.

