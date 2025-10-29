Noah Dettwiler zunaj smrtne nevarnosti

Pred začetkom nedeljske dirke moto3 v Sepangu je Noah Dettwiler med krogom za ogrevanje počasi vozil ob robu steze. Španski svetovni prvak Jose Antonio Rueda ni videl tekmeca in je z vso silo trčil v zadnji del Švicarjeve gume, zaradi česar je Dettwiler poletel z motorja in padel na betonsko stezo.

Kot je njegov oče Andy Dettwiler povedal švicarskemu časopisu Blick, je njegov sin doživel "več srčnih zastojev" in "izgubil veliko krvi. Borili so se za njegovo življenje." Po očetovih besedah sta bila prizadeta tudi vranica in pljuča, utrpel pa je tudi odprt zlom noge.

Rueda, ki so ga tako kot Dettwilerja s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v bližnji prestolnici Kuala Lumpur, jo je odnesel le zlomljeno roko in modricami.