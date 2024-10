Nora sezona se nadaljuje, bo Martin uspel še povečati prednost?

Bagnaia je po sobotni dirki priznal, da ni bil zadovoljen s svojim nastopom, saj je sprint dirko končal na četrtem mestu: "Nisem zadovoljen, bilo je težko. Danes sem se boril z vetrom in nastavitve motocikla se niso izboljšale. Jorge se je z nami igral, vendar vem, kaj moram spremeniti za jutri. Moram izboljšati motocikel, da me ne bo veter odnašal v hitrih ovinkih."

Bo Martin povečal prednost? Jo bo Bagnaia zmanjšal,+ ali Španca celo prehitel? Bo Marc Marquez odigral ključno vlogo v bitki za naslov prvaka? Vse to in še več boste izvedeli v noči na nedeljo. Prenos na VOYO se začne z ogrevanjem kraljevskega ob 0.40, ob 2.00 se začne prenos dirke razreda moto3, moto2 dirka se s prenosom na Kanalu A in VOYO začne ob 3.10, Bagnaia in Martin pa bosta v bitko krenila ob 4.15.