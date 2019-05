Nov asfalt in izenačeno prvenstvo, dobra napoved za zanimivo dogajanje v Jerezu

Katar, Argentina in Teksas so pozabljeni, najhitrejši dirkači na dveh kolesih so že pripravljeni in osredotočeni na prvo evropsko preizkušnjo, ki ga sedaj že tradicionalno gosti dirkališče Angela Nieta v Jerezu. Na uvodnih treh dirkah so si zmage razdelili trije različni dirkači. Andrea Doviziosoje slavil v Dohi, Marc Marquezv Termasu, Alex Rinspa je v Austinu dosegel premierno zmago med motociklistično elito. Prvenstvo je torej izjemno izenačeno v letošnji sezoni, saj prve štiri dirkače loči vsega devet točk. Vsekakor dobra napoved za zanimiv dirkaški konec tedna, ki se začenja s prvimi prostimi treningi, ki bodo zaznamovali petkovo dogajanje na dirkališču, ki so ga v lanski sezoni preimenovali po legendarnem, 13-kratnemu svetovnem prvaku, Angelu Nietu.

"Že res, da sem v Jerez pripotoval kot vodilni v svetovnem prvenstvu, a bolj kot s točkami, sem zadovoljen z odličnimi občutki na motociklu, ki so bili prisotni na uvodnih treh dirkah. Vidno je, da smo še bolj konkurenčni kot v lanski sezoni in to se pozna na rezultatih, predvsem na stezah, ki nam v preteklosti niso ustrezale. Mislim, da nam lahko uspe tudi tukaj dober rezultat, kar smo nenazadnje tudi dokazali v minulih sezonah, čeprav smo imeli nekaj smole," je misli strnil Dovizioso, ki lanske dirke po trku s Jorgejem Lorenzomin Danijem Pedrosoni končal. Italijan bo sicer na nedeljski dirki branil tri točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem Valentinom Rossijem. Za Dovija bo ta dirkaški konec tedna nekaj posebnega, saj bo v nedeljo že 200. stal na startu dirke v elitnem razredu.