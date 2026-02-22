Nov dan, nova padca bratov Marquez

Italijan Marco Bezzecchi je zadnji dan testiranj postavil najhitrejši čas in z 1:28,668 odpeljal tudi hitreje od dosedanjega najboljšega kroga na stezi v Buriramu, kar potrjuje dobro pripravljenost moštva pred začetkom nove sezone.

Alex Marquez je bil najhitrejši na testih v Sepangu, a nedeljski testi zanj niso bili tako uspešni. Najprej je sicer padel njegov brat Marc, ki je bil iz kroga v krog vse hitrejši, v tretjem ovinku pa je še tretjič v Buriramu pristal na tleh. Kmalu za njim je s steze zletel tudi Alex in organizatorji so zaradi razmer na stezi zavihteli rdečo zastavo in začasno zaustavili zadnje teste pred novo sezono.