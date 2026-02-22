Nov dan, nova padca bratov Marquez

Italijan Marco Bezzecchi je zadnji dan testiranj postavil najhitrejši čas in z 1:28,668 odpeljal tudi hitreje od dosedanjega najboljšega kroga na stezi v Buriramu, kar potrjuje dobro pripravljenost moštva pred začetkom nove sezone.
Alex Marquez je bil najhitrejši na testih v Sepangu, a nedeljski testi zanj niso bili tako uspešni. Najprej je sicer padel njegov brat Marc, ki je bil iz kroga v krog vse hitrejši, v tretjem ovinku pa je še tretjič v Buriramu pristal na tleh. Kmalu za njim je s steze zletel tudi Alex in organizatorji so zaradi razmer na stezi zavihteli rdečo zastavo in začasno zaustavili zadnje teste pred novo sezono.
Prekinitev ni trajala dolgo, oba brata Marquez sta se kmalu vrnila na stezo. Marc, ki se je v zadnjih dneh spopadal tudi s prebavnimi težavami, je nato sklenil še zadnji test pred začetkom nove sezone.
Testiranje v Buriramu je ekipam služilo kot zadnja priložnost za piljenje nastavitev in analizo zbranih podatkov, preden se prvenstvo uradno začne, prav na isti stezi, ki bo kmalu gostila uvodno dirko sezone.
