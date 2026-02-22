Naslovnica
MotoGP

Nov dan, nova padca bratov Marquez

Buriram, 22. 02. 2026 12.27 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
M.D. N.M.
Marc Marquez na testih v Buriramu

Na zadnjem predsezonskem testiranju razreda MotoGP na progi Chang International Circuit v Buriramu so ekipe in dirkači izkoristili še zadnjo priložnost za preverjanje nastavitev motociklov in piljenje forme pred začetkom svetovnega prvenstva 2026. Dogajanje pa ni minilo brez zapletov. Nov dan je prinesel nov padec Marca Marqueza. V soboto je bil najhitrejši njegov brat Alex Marquez, ki je danes prav tako končal na tleh. Marc je prvi dan testiranj postavil drugi najhitrejši čas, v nedeljo pa znova izgubil nadzor nad motociklom in preizkusil asfalt buriramske steze.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Italijan Marco Bezzecchi je zadnji dan testiranj postavil najhitrejši čas in z 1:28,668 odpeljal tudi hitreje od dosedanjega najboljšega kroga na stezi v Buriramu, kar potrjuje dobro pripravljenost moštva pred začetkom nove sezone.

Alex Marquez je bil najhitrejši na testih v Sepangu, a nedeljski testi zanj niso bili tako uspešni. Najprej je sicer padel njegov brat Marc, ki je bil iz kroga v krog vse hitrejši, v tretjem ovinku pa je še tretjič v Buriramu pristal na tleh. Kmalu za njim je s steze zletel tudi Alex in organizatorji so zaradi razmer na stezi zavihteli rdečo zastavo in začasno zaustavili zadnje teste pred novo sezono.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prekinitev ni trajala dolgo, oba brata Marquez sta se kmalu vrnila na stezo. Marc, ki se je v zadnjih dneh spopadal tudi s prebavnimi težavami, je nato sklenil še zadnji test pred začetkom nove sezone.

Testiranje v Buriramu je ekipam služilo kot zadnja priložnost za piljenje nastavitev in analizo zbranih podatkov, preden se prvenstvo uradno začne, prav na isti stezi, ki bo kmalu gostila uvodno dirko sezone.

motogp marc marquez alex marquez testi buriram

Marc Marquez kljub dvema padcema zaostal le za mlajšim bratom

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
22. 02. 2026 12.29
Prazno blebetanje. Seveda da bo tudi padu. Tak je ta šport. Samo da bo zdravje in Marqu ne uide 10x .
Odgovori
0 0
Mean Cat
22. 02. 2026 11.43
Hitrejša od njega so bili Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli in Fabio Di Giannantonio ki je Marqueza prehitel na drugem mestu.........kaj to spet pisete neke kozlarije. Poglejte si vrstni red malo bolj detaljno
Odgovori
+0
1 1
