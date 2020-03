Nov udarec za karavano motoGP: VN Tajske prestavljena

Dorna je zaradi vse bolj razširjenega koronavirusa že morala odpovedati prvo dirko sezone v Katarju, a samo za razred motoGP, razreda moto2 in moto3 bosta, če se ne zgodijo kakšne spremembe, dirko odpeljala, saj so ekipe že na prizorišču in jim ni treba potovati iz Evrope. Katar je namreč zaradi koronavirusa sprejel ukrepe, da morajo potniki, ki pridejo iz Italije, v karanteno za 14 dni.