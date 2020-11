Nov udarec za Yamaho: Vinales bo zaradi kazni nedeljsko dirko začel iz boksov

Yamaha je imela na začetku sezone namreč velike težave z zaklopkami, zaradi katerih sta denimo predčasno odstopila Valentino Rossi (na prvi dirki) in Franco Morbidelli (na drugi dirki, ki se je prav tako odvila v Jerezu). Pri japonskem moštvu pa so vse skupaj rešili z nedovoljenimi posegi. Zaradi tega bo moral Maverick Vinales pred nedeljsko dirko znova menjati pogonski agregat, ki bo zanj še šesti v tej sezoni, kar pomeni prekoračitev dovoljenih petih. Zato bo dirko za VN Evrope začel iz ekipne garaže. Novico je za italijanske medije že potrdil tudi eden od direktorjev ekipe Massimo Meregalli .

Kazen je za španskega dirkača nedvomno velik udarec, saj ima tri dirke pred koncem še vedno realne možnosti tudi za naslov prvaka. Trenutno je tretji, a z le petimi točkami zaostanka za drugim Fabiojem Quartararojem in 19 za prvim Joanom Mirom. Dogajanje pred nedeljsko VN Evrope se bo v soboto nadaljevalo z zadnjimi prostimi treningi in kvalifikacijami. Vse boste lahko spremljali na VOYO in Kanalu A.