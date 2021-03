Nov velik korak: Marquez po več mesecih na 'pravem' motociklu

V Barceloni naj bi Marquez želel preizkusiti svojo pripravljenost in potrditi ali ovreči možnost za nastop na prvih dirkah v katarskem Lusailu, je zapisal AS .

Po tem, ko je dobil zdravniško zeleno luč za povečanje intenzivnosti treningov, se je Marc Marquez na stezo prvič podal prejšnji konec tedna, ko je sedel na tako imenovani minimoto. A že v torek je Katalonec stopil še stopničko ali dve višje in na zasebnem testiranju v Montmeloju, ki tradicionalno gosti dirke svetovnega prvenstva motociklistov, osedlal cestno hondo RC213V-S (150cc/4T). Po poročanju spletne strani madridskega športnega časnika AS gre za motocikel, ki je še najbolj podoben tistim, s katerimi Marquez dirka v elitnem razredu motoGP – ne nazadnje tehta kar 160 kilogramov.

Čaka na sporočilo svojega telesa

Madridski športni dnevnik dodaja, da je Marquez skupaj z ljudmi iz svojega tabora zatrdil, da se mu z vrnitvijo na dirke svetovnega prvenstva nikakor ne mudi. To napako je storil po grdem padcu na uvodni dirki prejšnje sezone, v Jerezu, ko je nato le nekaj dni po operaciji že delal sklece in ostale vaje ter želel nastopiti na uvodnih prostih treningih, nato pa pred kvalifikacijami svoj nastop odpovedal.

"Svojo vrnitev bo oznanil, ko mu bo njegovo telo sporočilo, da je pripravljeno na agresivno vožnjo z RC213V s ciljem, da se vnovič bori za 'pole' in zmage," je zapisal AS.

Citirali so tudi šefa ekipe Alberta Puiga, ki je nedavno dejal, da se je začela Marquezova situacija"normalizirati", a da je jasno, da na prvi dirki še "ne bo stoodstoten". Že zdaj je jasno, dodaja AS, da se bo Katalonec prihodnji teden spet podal v Doho, kjer je nedavno prejel prvi odmerek Pfizerjevega cepiva proti covidu-19. Katarske oblasti so v sodelovanju z organizatorjem prvenstva motoGP, Dorna Sports, omogočile cepljenje z dvema odmerkoma celotni motociklistični karavani.

"Ni pa še jasno, ali se bo vrnil kot pacient ali tudi kot dirkač motoGP," so še šaljivo zaključili pri dnevniku AS.