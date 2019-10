Rossi: Prekrasno je bilo v vodstvu, a še bolj boleče je bilo spoznanje, da sem spet počasen

Motociklistični svetovni prvak Marc Marquez si je na dirki za veliko nagrado Avstralije privozil še enajsto zmago svetovnega prvenstva to sezono. Španec je na dirkališču Phillip Island slavil novo zmago, potem ko je imel lanski zmagovalec te dirke, njegov rojak Maverick Vinales veliko smolo, saj je padel v zadnjem krogu. Vinalesov "klubski" kolega Valentino Rossi je po dobrem startu na dirki, ko je nekaj ovinkov celo vodil, v nadaljevanju taval nekje v ozadju in osvojil končno osmo mesto, kar je indikator njegovih rezultatov v zadnjem času. Rossi enostavno ni konkurenčen najboljšim.

Italijanski šampion, ki je tekmoval na svoji 400. dirki za veliko nagrado, je zasedel osmo mesto. Rossi ima na tem dirkališču sicer osem zmag, od tega šest v kraljevskem razredu motoGP. "Gre za dosežek, ki ga ne pričakuješ. Še posebej, ko sem bil mlajši, in nato skozi celotno kariero ... nikoli nisem imel v glavi jasne slike o tem, koliko časa bom dirkal. Zdaj pa sem star 40! Neverjetno! Ampak da, gre za lep dosežek," je za Corierre Dello Sport najprej dejal Rossi, ki pa po začetni dobri volji ob svečanem jubileju ni bil več prešerno razpoložen. "Odlično sem startal in bil v ospredju kar nekaj časa. Bilo je lepo voditi karavano, spomnil sem se nekaterih dirk iz preteklosti, ko sem na Philipp Islandu kraljeval," je bil za italijanski športni časnik kar malce nostalgičen Rossi.

Rossi je doslej v karieri osvojil 115 dirk za VN v vseh razredih, med dobitnike točk pa se je vpisal kar na 353. Priljubljeni doktor, kot Rossija imenujejo ljubitelji motociklov, je leta 2018 podpisal dveletno pogodbo z Yamaho, kar pomeni, da bo tekmoval še vsaj leta 2020. Na Philipp Islandu je na začetku dirke spet dobil voljo do dirkanja. "Ko vodiš ne razmišljaš, skušaš čim bolje odpeljati vsak ovinek, vsak krog. A bilo je hitro jasno, da sem prepočasen in tekmeci so me nato pridno prehitevali."