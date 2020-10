Nova dirka, novi zmagovalec? Je prišel čas za zmago A. Marqueza?

"Začel sem razumevati, zakaj ves svet govori, da je Honda težaven motocikel. Mislim, da je temu tako zaradi tega, ker moraš biti močen v vseh aspektih. Pri Yamahi se morajo osredotočiti na vožnjo skozi ovinek in pospeševanje. Pri Ducatiju morda samo na pospeševanje. Pri Hondi moraš biti močen pri vstopu v ovinek, pri zaviranju in pa tudi pri pospeševanju. Zato je tako zahtevna za dirkača, potrebuješ biti vseskozi na limitu. Če se samo poskusiš sprostiti, izgubiš sekundo, medtem ko bi pri kakšnem motorju le dve desetinki sekunde," je zadnje dobre predstave opisal mlajši od bratov Marquez, ki je na zadnjih dveh dirkah dvakrat stopil na oder za zmagovalce – obakrat je bil drugi. To pa je nekaj, kar si je po skromnih časih na testiranjih in uvodnih dirkah sezone le malokdo upal napovedati.