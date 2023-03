Nova komentatorja dirk motoGP: Prvenstvo bo drugačno!

Prihajajoča sezona motoGP bo daljša, atraktivnejša in napornejša, z dirkaškimi boji elitnega razreda že v soboto in s predvidoma dvema novima dirkališčema v Kazahstanu in Indiji. Dirkači, ki so precej premešali svoje položaje v ekipah, pa bodo motocikle odložili še konec novembra. Sprememba bo tudi v prenosih na Kanalu A in o vsem tem sva se v Popkastu pogovarjala s Petrom Kavčičem.

Prvenstvo bo drugačno – sobotna sprint dirka bo prinašala ne le dodatni spektakel za gledalce, ampak več akcije in bojev ter dodatne točke za dirkače (ne pa startne vrste za nedeljsko glavno dirko, ki bo štela za Veliko nagrado). Karte so premešane tudi med dirkači oziroma ekipami in v prvenstvu, kjer smo že lani videli, da je možnih zmagovalcev več kot pol ducata. Suzukijeva dirkača sta presedlala na Hondo, Joan Mir celo v" Marquezovo" garažo, Jack Miller bo sedaj na KTM-u, Alex Marquez na Ducatiju in Enea Bastianini na tovarniškem Ducatiju. Ne smemo pozabiti na novinca, lanskoletnega kralja srednjega razreda, Augusta Fernandeza, ki je storil korak v elitni razred na Gas Gas-u (ob Polu Espargaroju).

icon-expand Favoriti za prvaka motoGP v 2023 FOTO: MotoGP

Testiranja so bila jasna. Motocikli so hitrejši in bolj (aerodinamično) dodelani kot kadarkoli. In pri tem so Ducatiji razred zase, Aprilia morda najbližje, a po vseh padcih dirkačev in operaciji Aleixa Espargaroja brez realnih rezultatov. Fabio Quartararo se je iz kaosa iskanja novih rešitev na Yamahi v zadnjem dnevu testiranj izvlekel s tretjim časom, Luca Marini pa je ponovno pokazal, da bo letos potrebno računati tudi nanj. In Joan Zarco je morda končno zrel za prvo zmago. Marc Marquez se sicer vrača v polno sezono, kot sam pravi, popolnoma rehabilitiran, a s Hondo, ki še vedno ni rešila težav z okvirjem, ki bo po novem nemški. Toda ne pozabimo, Honda je še vedno najtrofejnejša v prvenstvu in Marc ima več zmag kot vsi ostali dirkači skupaj.

icon-expand Prvenstvo motoGP 2023 FOTO: MotoGP