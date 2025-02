Nova poškodba Martina, izpustil bo VN Tajske

Jorge Martin je 5. februarja na testiranjih v Sepangu grdo padel in si zlomil desno roko ter levo stopalnico. Dva dni kasneje je uspešno prestal operacijo in se pred dnevi v želji po nastopu na prvi dirki sezone vrnil na treninge. Njegove načrte je prekrižal ponedeljkov jutranji trening, na katerem je utrpel zlom leve roke. V torek bo zanj namesto potovanja na Tajsko čas za novo operacijo. Zaenkrat še ni jasno, koliko časa bo trajalo okrevanje in kdaj se bo zanj začela nova sezona.