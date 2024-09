Nova tragična nesreča v svetu motociklizma

Tragična novica iz sveta moto športa. Italijan Luca Salvadori je preminil v hudi nesreči med dirkanjem v Nemčiji. Italijan, ki je sodeloval na mednarodnem prvenstvu v uličnih dirkah (International Road Race Championship), ki so ga prvič organizirali že pred več kot petdesetimi leti, je umrl v nesreči, v kateri so bili udeleženi še nekateri drugi tekmovalci. Salvadori je bil star 32 let.