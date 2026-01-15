Nove barve predstavila tudi Aprilia: Vemo, kaj smo in kje želimo biti

Predstavitev dirkalnikov Aprilie za sezono 2026 FOTO: Profimedia

Motociklistična sezona 2026 je vse bližje in predstavitve motociklov se v teh dneh kar vrstijo. Po ekipi Pramac Yamaha in VR46 sta luč ugledala še tovarniška motocikla ekipe Aprilia. Motocikla sta javnosti v Milanu predstavila Marco Bezzecchi in Jorge Martin, ki sta z njiju slovesno snela pregrinjala in ponosno razkrila barve, s katerimi bosta dirkala v prihodnji sezoni.

"Zelo sem vesel, da lahko spet govorim o motociklih. Čeprav z delom tudi med premorom nismo zares prenehali, moramo postoriti še veliko. Aprilia v Noaleju pridno dela in tudi jaz treniram brez prestanka," se nove sezone že veseli Italijan. Ta je lani poskrbel za najbolj uspešno sezono Aprilie v zgodovini motociklističnega dirkanja. Zbral je tri nedeljske zmage, poleg tega pa še sedemkrat stal na stopničkah, trikrat pa je slavil tudi na sprintu. V skupnem seštevku je zasedel tretje mesto in tako ne preseneča, da se nove sezone, od katere ima visoka pričakovanja, že zelo veseli.

"Zelo sem motiviran in komaj čakam, da se spet zabavam na motociklu. Konec sezone 2025 je bil zelo pozitiven in to še dviguje našo samozavest. Cilj je, da sezono že takoj začnemo na najboljši možen način in nadaljujemo z odličnimi predstavami," je na predstavitvi motociklov še dejal 'Bez'.

Precej manj sreče pa je lani imel njegov ekipni kolega Martin. Zaradi poškodbe pred začetkom sezone je izpustil prve tri dirke, nato pa se ob padcu na dirki za veliko nagrado Katarja ponovno poškodoval in miroval do dirke na Češkem. S tem pa smole zanj še ni bilo konec, na Japonskem si je zlomil ključnico in bil za dirkanje prikrajšan vse do zadnje dirke v Valencii. V celoti je oddelal le sedem dirkaških vikendov in štirikrat prišel do točk, najboljši je bil na Madžarskem, kjer je v nedeljo prišel do četrtega mesta.

Španec si od nove sezone obeta predvsem, da se bo vrnil v formo, ki ga je krasila v šampionski sezoni 2024, in se znova uvrščal na sam vrh.

"Naš cilj je, da skupaj še naprej rastemo. Prepričan sem, da bo na začetku sezone veliko dela, vendar se dobro zavedamo, kje se moramo izboljšati. To bo leto, ko se želim vrniti k boju za najvišja mesta in zmagovati. Takoj ko bom fizično 100-odstotno pripravljen, bomo pripravljeni na vse," je optimističen Martin.

Sezona 2025 je bila najbolj uspešna sezona za Aprilio. Prvič so v točkovanju za najboljšega proizvajalca presegli mejnik 400 točk, s 418 točkami na svojem računu pa so zasedli drugo mesto - zaostali so le za Ducatijem.

Dirkača Aprilie skupaj z izvršnim direktorjem Aprilie Massimom Rivolo FOTO: Profimedia