Novi stari svetovni prvak: Sedaj je čas za uživanje in praznovanje

Marc Marquez je osmič skupno in šestič v razredu motoGP postal svetovni motociklistični prvak in se na tretjem mestu lestvice zmagovalcev v zgodovini tega športa izenačil z legendarnim Avstralcem Mickom Doohanom. V karieri je zbral 79 zmag in do konca sezone bo imel še nekaj priložnosti, da doseže tudi okrogih 80.