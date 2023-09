Novo dirkališče, nova priložnost: začetek kvalifikacij na VN Indije

Motociklistična karavana je turnejo po Aziji začela v Indiji, kjer bo potekala premierna VN Indije. Dirkaški vikend na dirkališču Buddh International Circuit, ki se bo za evropske gledalce odvil v dopoldanskem času, se je začel s še zadnjimi prostimi treningi, sledijo kvalifikacije in za konec še sprint dirka elitnega razreda motoGP. Prav zdaj na Kanalu A in VOYO v živo spremljamo kvalifikacije elitnega razreda.

Dirkališče, ki so ga pred časom sicer že uporabljali za dirke Formule 1 bo prvič gostilo tudi motociklistične dirke razredov motoGP, moto2 in moto3. Petkovi prosti treningi, ki so dirkačem večinoma služili kot spoznavanje zanje nove proge, so v elitnem razredu minili predvsem v znamenju dirkače moštva Mooney VR46 Racing Team. Dopoldne je bil namreč najhitrejši Marco Bezzecchi, popoldne pa je rekord steze postavil Luca Marini.

Pole obeh dirkačev Mooneya, bosta kvalifikacije v hitrejši skupini začeli še oba dirkača Prima Pramac Racinga Jorge Martin in Johann Zarco, oba dirkača Aprilia Racinga Aleix Espargaro in Maverick Vinales, aktualni prvak in vodilni v skupnem seštevku Francesco Bagnaia, prvak iz leta 2021 Fabio Quartararo ter oba dirkača Repsol Honda Teama - povratnik po poškodbi Joan Mir in šestkratni prvak elitnega razreda Marc Marquez. Slednji se je prvi dan na novem prizorišču dobro znašel, saj je prvi trening končal na drugem mestu, drugega pa na četrtem.

Nekoliko več težav je imel v vroči Indiji Bagnaia, ki na dopoldanskem treningu nikakor ni našel ritma, na drugem pa je nato pokazal precej boljšo formo. Kot je sam priznal, se še ni povsem znebil bolečin po grdem padcu na VN Katalonije, a na srečo ima pred zadnjo tretjino sezone še nekaj točkovnega zalogaja na vrhu lestvice. Prvi zasledovalec Martin namreč zaostaja 36 točk.

motoGP sezona 2023, skupni seštevek (12/20): 1. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ... 283 točk 2. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) ... 247 točk 3. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) ... 218 točk

4. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) ... 173 točk 5. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) ... 160 točk ...

Petkove treninge pa bosta poskusila pozabiti predvsem Brad Binder, Jack Miller in Miguel Oliveira, ki so nekoliko nepričakovano zaostali za najhitrejšo deseterico, in se bodo tako morali za mesta v hitrejši kvalifikacijski skupini najprej pomeriti v počasnejši skupini.