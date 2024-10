Bagnaia v vodstvu, Martin po padcu Marqueza drugi

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z bliskovitim startom s tretjega startnega položaja je v prvi krog povedel vodilni v svetovnem prvenstvu Jorge Martin , sledil mu je njegov tekmec za naslov prvaka Francesco Bagnaia , na tretje mesto pa se je prebil Marc Marquez , ki so mu bile deževne razmere pisane na kožo.

Dobro sta dirko začela tudi Fabio Quartararo in Brad Binder . Mesto za mestom je pridobival tudi Franco Morbidelli , pri prehitevanju Quartararoja pa je z njim zadel in Francoza spravil na tla, s tem pa si prislužil kazen dolgega kroga, nedolgo zatem pa končal v pesku.

Medtem se je dogajalo tudi v ospredju, Bagnaia in Marquez sta namreč približevala vodilnemu Martinu. Španec je storil napako, moral je zapeljati izven steze, predse pa spustil tako Italijana, s katerim bije boj za skupno zmago v prvenstvu, kot tudi Marqueza in tako padel na tretje mesto.

Po prevzemu vodstva si je aktualni svetovni prvak pridirkal nekaj prednosti pred Marquezom. Vendar je Španec nato začel stopnjevati tempo in topil prednost Italijana, poskušal je tudi s prehitevanjem, vendar je njegov bodoči ekipni kolega uspel odgovoriti in zadržati vodstvo. Obračunavanje za prvo mesto je izkoristil Martin in se jima ponovno približal, a njunega ritma ni uspel držati prav dolgo.