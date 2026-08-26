O nepotizmu ne duha ne sluha? Carlos Ezpeleta bo drugi človek v motoGP, prvi pa njegov oče

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Španska organizacija MotoGP Group je za novega namestnika izvršnega direktorja imenovala 35-letnega Carlosa Ezpeleto. Sin predsednika MotoGP Group Carmela Ezpelete tako uradno prevzema vlogo "številke dve" v organizaciji ter krepi vodstveno ekipo, ki za Liberty Medio upravlja komercialne in medijske pravice svetovnega prvenstva MotoGP.

Carlos Ezpeleta je del organizacije MotoGP že od leta 2013. V tem času se je posvečal predvsem razvoju mladih talentov, obenem pa je pomembno vlogo odigral tudi na športnem in tehničnem področju prvenstva.

'Velika čast v razburljivem obdobju'

"V veliko čast mi je prevzeti to vlogo v tako razburljivem obdobju za MotoGP. Ob izjemnih navijačih in partnerjih po vsem svetu se veselim sodelovanja z Liberty Medio in celotno skupnostjo MotoGP, da bi dosegli novo občinstvo, ustvarili nove priložnosti in izkoristili ves potencial tega športa," je za Gazzetto Dello Sport dejal novi namestnik izvršnega direktorja.

Carmelo Ezpeleta FOTO: AP

Po potrditvi na položaju predsednika motoGP Group je spregovoril tudi njegov oče Carmelo Ezpeleta. "Carlos je imel v zadnjih letih ključno vlogo pri rasti MotoGP. Njegove izkušnje segajo na vsa področja našega delovanja. Zaradi vodstvenih sposobnosti, vizije in strasti do tega športa je prava oseba, ki bo motociklistično prvenstvo popeljala v novo poglavje," je poudaril.

Nad imenovanjem je navdušen tudi izvršni direktor Liberty Media Derek Chang. "MotoGP je zgradil trdne temelje na svetovni ravni. Vidimo izjemno priložnost, da ta šport dvignemo na višjo raven. Carlos ima izkušnje, vizijo in poglobljeno poznavanje motociklističnega športa, ki so potrebni za vodenje tega razvoja. Veseli nas, da ga lahko podpiramo v novi vlogi," je rožnatemu športnemu časniku iz Milana dejal Chang.

VN Aragonije FOTO: 24ur.com