Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

O nepotizmu ne duha ne sluha? Carlos Ezpeleta bo drugi človek v motoGP, prvi pa njegov oče

Madrid, 26. 08. 2026 08.21 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Carlos in Carmelo Ezpeleta

MotoGP Group je uradno potrdil imenovanje Carlosa Ezpelete za novega namestnika izvršnega direktorja. Sin dolgoletnega prvega moža MotoGP Carmela Ezpelete bo kot drugi človek organizacije pomagal voditi nadaljnjo širitev svetovnega motociklističnega prvenstva pod okriljem družbe Liberty Media. Ta konec tedna se nadaljuje motociklistično prvenstvo, ko bo šlo za VN Aragonije. S prenosi na Kanalu A in VOYO začenjamo v petek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Španska organizacija MotoGP Group je za novega namestnika izvršnega direktorja imenovala 35-letnega Carlosa Ezpeleto. Sin predsednika MotoGP Group Carmela Ezpelete tako uradno prevzema vlogo "številke dve" v organizaciji ter krepi vodstveno ekipo, ki za Liberty Medio upravlja komercialne in medijske pravice svetovnega prvenstva MotoGP. 

Preberi še Razkril bolečo resnico: Nimam nadzora nad desno roko. 'Prijatelj' led ni več dovolj

Carlos Ezpeleta je del organizacije MotoGP že od leta 2013. V tem času se je posvečal predvsem razvoju mladih talentov, obenem pa je pomembno vlogo odigral tudi na športnem in tehničnem področju prvenstva.

'Velika čast v razburljivem obdobju'

"V veliko čast mi je prevzeti to vlogo v tako razburljivem obdobju za MotoGP. Ob izjemnih navijačih in partnerjih po vsem svetu se veselim sodelovanja z Liberty Medio in celotno skupnostjo MotoGP, da bi dosegli novo občinstvo, ustvarili nove priložnosti in izkoristili ves potencial tega športa," je za Gazzetto Dello Sport dejal novi namestnik izvršnega direktorja.

Carmelo Ezpeleta
Carmelo Ezpeleta
FOTO: AP

Po potrditvi na položaju predsednika motoGP Group je spregovoril tudi njegov oče Carmelo Ezpeleta. "Carlos je imel v zadnjih letih ključno vlogo pri rasti MotoGP. Njegove izkušnje segajo na vsa področja našega delovanja. Zaradi vodstvenih sposobnosti, vizije in strasti do tega športa je prava oseba, ki bo motociklistično prvenstvo popeljala v novo poglavje," je poudaril.

Preberi še Bastianini bo član Apriliine ekipe Trackhouse: Nov izziv za nov zagon v karieri

Nad imenovanjem je navdušen tudi izvršni direktor Liberty Media Derek Chang. "MotoGP je zgradil trdne temelje na svetovni ravni. Vidimo izjemno priložnost, da ta šport dvignemo na višjo raven. Carlos ima izkušnje, vizijo in poglobljeno poznavanje motociklističnega športa, ki so potrebni za vodenje tega razvoja. Veseli nas, da ga lahko podpiramo v novi vlogi," je rožnatemu športnemu časniku iz Milana dejal Chang.

VN Aragonije
VN Aragonije
FOTO: 24ur.com
Razlagalnik

Liberty Media je ameriško medijsko podjetje, ki deluje kot krovna organizacija za številne pomembne športne in zabavne entitete. Najbolj znana je kot lastnica komercialnih pravic za Formulo 1, v zadnjem času pa je svojo prisotnost razširila tudi na svet motociklizma z nakupom MotoGP. Podjetje se osredotoča na digitalno preobrazbo, povečanje globalne prepoznavnosti in izboljšanje komercialnega izkoristka športnih dogodkov, s čimer želi pritegniti mlajše občinstvo in povečati prihodke od medijskih pravic.

Nepotizem je oblika favoriziranja, pri kateri osebe na vodilnih položajih izkoriščajo svojo moč ali vpliv, da zaposlijo ali napredujejo svoje družinske člane ali tesne prijatelje, ne glede na njihove dejanske kvalifikacije ali sposobnosti. V poslovnem okolju se takšna praksa pogosto sooča s kritikami, saj lahko spodkopava meritokracijo, zmanjšuje motivacijo drugih zaposlenih in vpliva na objektivnost odločanja znotraj organizacije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
motogp vn aragonija

Bastianini bo član Apriliine ekipe Trackhouse: Nov izziv za nov zagon v karieri

24ur.com Marquez in Ducati: v ozadju dvoletne pogodbe tudi posebna klavzula
24ur.com Rossi: Prihod Marqueza k Ducatiju je nepotreben, za rdeče je (bo) to strel v koleno
24ur.com 'Vedel sem, da bom zelo močan z novimi pnevmatikami'
24ur.com Dall'Igna: Sprememba miselnosti nas je pripeljala pred vse v paddocku
Voyo.si Formula 1 in MotoGP 2026: kdo vodi, top dogodki in kaj nas še čaka?
24ur.com Bezzecchi: Mnogi me že povezujejo s prestopom k tovarniški ekipi, a ne bi prehiteval stvari
24ur.com Ogura se seli med dirkaško elito
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prost1
26. 08. 2026 09.41
Moto gp so prodali, tako kot so hoteli FIFO. Žal je po prodaji zvonenje po toči. Lastnik lahko nastavi kogar hoče. Žal prepozno za jokanje. Tehnologija in spektakel s razvijata in gresta naprej, upravljanje pa stoletja nazaj. Živeli novodobni graščaki in srednji vek.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Razkrila, česa pri vzgoji svojih treh sinov nikoli ne želi narediti
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
zadovoljna
Portal
Dopust brez načrtovanja, hitenja in skrbi? Tunizija ponuja recept za oddih v dvoje
Trdi, da je prelepa za zmenke
Trdi, da je prelepa za zmenke
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
vizita
Portal
Pri 28 letih je bila popolnoma zdrava, en sam obisk stranišča je spremenil vse
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
cekin
Portal
Napredovanje ni vedno zmaga: zakaj mnogi že po enem letu obžalujejo višji položaj
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
moskisvet
Portal
Skrita ljubezen Dolly Parton: Spoznajte moža, ki se je izogibal slavi
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
dominvrt
Portal
Lahko prihranite več kot 4.000 evrov, če se odločite za menjavo peči
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Imate majhno dnevno sobo? Ti preprosti triki jo lahko optično povečajo
Imate majhno dnevno sobo? Ti preprosti triki jo lahko optično povečajo
okusno
Portal
Odlična ideja za hranljiv zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
voyo
Portal
Prekrokana noč 3
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907