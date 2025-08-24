'Občutki na motociklu so zelo nenavadni, a Marc dokazuje, da se z njim da dirkati'

Na madžarskem dirkališču Balaton Park se bo danes z dirko razreda motoGP sklenil štirinajsti dirkaški konec tedna letošnje sezone. V soboto sta, poleg kralja sprintov Marca Marqueza, z drugim in tretjim mestom navdušila dirkača ekipe VR46 Fabio Di Giannantonio in Franco Morbidelli. Ali se bosta za najvišja mesta borila tudi danes, boste lahko izvedeli v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO, pridružite se nam že ob 13.15.

Čeprav trinajste sprinterske zmage Marca Marqueza nista mogla ogroziti, sta bila dirkača ekipe VR46 Fabio Di Giannantonio in Franco Morbidelli zelo zadovoljna s svojo sobotno predstavo.

"Diggia" je po neprepričljivem nastopu na popoldanskem petkovem treningu soboto začel v počasnejši kvalifikacijski skupini, se nato prebil v hitrejšo in v njej postavil tretji čas. Z dobrim startom iz prve startne vrste je nato na sprintu prišel do drugega mesta in dan sklenil z velikim nasmeškom na obrazu.

"Pred kvalifikacijami smo kar precej spremenili motocikel in delovalo je. Zelo sem ponosen, kako smo z ekipo uspeli preobrniti ta konec tedna in kako smo ostali enotni, to je zares ekipni rezultat," je svoje vtise po sprintu začel strnjevati Di Giannantonio. "Ekipa je potrebovala tak rezultat, da nam nekoliko dvigne moralo. Smo odlična ekipa s pomembnimi imeni, vedno moramo dati vse od sebe; tudi če delamo trdo in rezultati ne pridejo. Ko pride do tega, je težko ohranjati energijo, a uspelo nam je. Ostali smo enotni in ta uspeh je rezultat trdega dela," je še dejal po sobotnem drugem mestu.

Odličen dan moštva Valentina Rossija je s tretjim mestom dopolnil tudi Morbidelli, ki ni mogel dovolj poudariti, kako izjemen dosežek je to bil za njegovo ekipo. "Sprint je bil zelo dober, uspel mi je dober start in imel sem srečo, da sem se izognil incidentu v prvem ovinku. V nadaljevanju sem lahko pokazal soliden dirkaški ritem in tudi ob koncu dirke sem se dobro počutil. Bil je zares odličen dan za celotno ekipo."

Stopničk se je Morbidelli še zlasti razveselil, saj pomenijo uspešen konec okrevanja po padcu na sprintu za VN Nemčije, zaradi katerega je moral izpustiti tudi dirko na Češkem. "Dobro se počutim, zame in za ekipo je odlično, da lahko prikažem tako dobro predstavo takoj po poškodbi. Po sprintu smo zelo samozavestni, toda jutri bomo morali vse ponoviti. Dobro startati, se izogniti napakam in solidno odpeljati čisto vse kroge," je razmišljal pred nedeljsko dirko.

Je pa Di Giannantonio priznal, da se na Ducatijevem motociklu letnice 2025 vendarle še ne počuti kot doma. "Občutki na letošnjem motociklu so vedno zelo nenavadni. Delati moraš zelo podrobno, da ga zares začutiš tako, kot si želiš. Poleg tega se motocikel zelo spremeni, ko se spremenijo pogoji, kar je zelo težavno."

Prav zato Diggia občuduje dosežke Marca Marqueza, ki letos naravnost blesti. "Marc s svojo ekipo letos opravlja izjemno delo in dokazuje, da je možno dirkati s tem motociklom. Mi potrebujemo nekaj več časa, ampak upam, da bomo korak za korakom tudi mi prišli na ta nivo," razmišlja.

